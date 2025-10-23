Лечение шрамов и зависимости: Украина запускает комплексную поддержку ветеранов

В 2026 году в Украине появятся новые программы поддержки для ветеранов — государство начнет финансировать лечение шрамов и рубцов, а также запустит экспериментальный проект помощи в борьбе с зависимостями.

Об этом рассказала министр по делам ветеранов Наталия Калмыкова в интервью Интерфакс-Украина.

Новые программы для ветеранов стартуют в 2026 году

По ее словам, Кабмин уже готовит постановление, которое предусматривает длительное лечение военнослужащих с тяжелыми травмами — в первую очередь тех, кто имеет спинальные повреждения или черепно-мозговые травмы.

С одной стороны, это вроде бы красивая программа, но внешний вид для человека, который возвращается к жизни, имеет огромное значение — это про уверенность и готовность снова быть среди людей, — подчеркнула Калмыкова.

У Минветеранов работают над программой лечения зависимостей

Министерство также работает над обновлением системы протезирования и созданием пилотного проекта по лечению зависимостей среди ветеранов. Речь идет о помощи людям, столкнувшимся с алкогольной, наркотической, игровой или компьютерной зависимостью.

— Мы строим эту программу как комплекс — от профилактики и ранней диагностики склонностей до полного курса лечения, социальной поддержки, трудоустройства и даже спортивной реабилитации, — объяснила глава Минветеранов.

Калмыкова отметила, что заключение контрактов с НСЗУ планируют в конце 2025 года, а услуги начнут предоставлять уже с 2026-го.

Отдельно в ведомстве готовят программу лечения шрамов и рубцов — правительственный документ, который позволит финансировать такие процедуры за счёт государства, планируют утвердить до конца года.

Также министр анонсировала запуск национального проекта по абилитации ветеранов — обучения физической адаптации и возвращения навыков для самостоятельной жизни.

— Абилитация — это когда человек учится жить после медицинской реабилитации: готовить, убирать, заботиться о себе. Мы хотим, чтобы государство взяло на себя ответственность помогать в этом процессе, а не оставляло ветеранов один на один с проблемой, — подчеркнула Калмыкова.

