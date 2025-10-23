Для тебя Новости

Лечение шрамов и зависимости: Украина запускает комплексную поддержку ветеранов

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 октября 2025, 18:00 2 мин.
Фото Pexels

