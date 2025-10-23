Лечение шрамов и зависимости: Украина запускает комплексную поддержку ветеранов

В 2026 году в Украине появятся новые программы поддержки для ветеранов — государство начнет финансировать лечение шрамов и рубцов, а также запустит экспериментальный проект помощи в борьбе с зависимостями.
Об этом рассказала министр по делам ветеранов Наталия Калмыкова в интервью Интерфакс-Украина.
Новые программы для ветеранов стартуют в 2026 году
По ее словам, Кабмин уже готовит постановление, которое предусматривает длительное лечение военнослужащих с тяжелыми травмами — в первую очередь тех, кто имеет спинальные повреждения или черепно-мозговые травмы.
С одной стороны, это вроде бы красивая программа, но внешний вид для человека, который возвращается к жизни, имеет огромное значение — это про уверенность и готовность снова быть среди людей, — подчеркнула Калмыкова.
У Минветеранов работают над программой лечения зависимостей
Министерство также работает над обновлением системы протезирования и созданием пилотного проекта по лечению зависимостей среди ветеранов. Речь идет о помощи людям, столкнувшимся с алкогольной, наркотической, игровой или компьютерной зависимостью.
— Мы строим эту программу как комплекс — от профилактики и ранней диагностики склонностей до полного курса лечения, социальной поддержки, трудоустройства и даже спортивной реабилитации, — объяснила глава Минветеранов.
Калмыкова отметила, что заключение контрактов с НСЗУ планируют в конце 2025 года, а услуги начнут предоставлять уже с 2026-го.
Отдельно в ведомстве готовят программу лечения шрамов и рубцов — правительственный документ, который позволит финансировать такие процедуры за счёт государства, планируют утвердить до конца года.
Также министр анонсировала запуск национального проекта по абилитации ветеранов — обучения физической адаптации и возвращения навыков для самостоятельной жизни.
— Абилитация — это когда человек учится жить после медицинской реабилитации: готовить, убирать, заботиться о себе. Мы хотим, чтобы государство взяло на себя ответственность помогать в этом процессе, а не оставляло ветеранов один на один с проблемой, — подчеркнула Калмыкова.
