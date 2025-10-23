Лікування шрамів та залежності: Україна запускає комплексну підтримку ветеранів

У 2026 році в Україні з’являться нові програми підтримки для ветеранів — держава почне фінансувати лікування шрамів і рубців, а також запустить експериментальний проєкт допомоги у боротьбі із залежностями.

Про це розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Нові програми для ветеранів стартують у 2026 році

За її словами, Кабмін уже готує постанову, яка передбачає довготривале лікування військових із тяжкими травмами — насамперед тих, хто має спінальні ушкодження або черепно-мозкові травми.

З одного боку, це ніби красива програма, але зовнішній вигляд для людини, яка повертається до життя, має величезне значення — це про впевненість і готовність знову бути серед людей, — наголосила Калмикова.

У Мінветеранів працюють над програмою лікування залежностей

Міністерство також працює над оновленням системи протезування та створенням пілотного проєкту лікування залежностей серед ветеранів. Йдеться про допомогу людям, які зіштовхнулися з алкогольною, наркотичною, ігровою або комп’ютерною залежністю.

— Ми вибудовуємо цю програму як комплекс — від профілактики і ранньої діагностики схильностей до повного курсу лікування, соціальної підтримки, працевлаштування і навіть спортивної реабілітації, — пояснила очільниця Мінветеранів.

Калмикова зазначила, що укладання контрактів із НСЗУ планують наприкінці 2025 року, а послуги почнуть надавати вже з 2026-го.

Читати на тему Психічні розлади, погіршення слуху й зору. З чим стикаються ветерани й куди звернутися по допомогу З чим доводиться стикатися ветеранам після служби? Читай у матеріалі.

Окремо у відомстві готують програму лікування шрамів і рубців — урядовий документ, який дозволить фінансувати такі процедури коштом держави, мають ухвалити до кінця року.

Також міністерка анонсувала запуск національного проєкту з абілітації ветеранів — це навчання фізичної адаптації та повернення навичок до самостійного життя.

— Абілітація — це коли людина вчиться жити після медичної реабілітації: готувати, прибирати, дбати про себе. Ми хочемо, щоб держава взяла на себе відповідальність допомагати в цьому процесі, а не залишала ветеранів сам на сам із проблемою, — підкреслила Калмикова.

