Запаси на 3-5 днів: що варто мати при собі під час надзвичайного стану в енергетиці

Як себе поводити під час надзвичайного стану в енергетиці — поради МВС

У МВС рекомендують зробити вдома запас питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання, та необхідних медикаментів на 3-5 днів.

Водночас перш за все варто підготувати валізу першої необхідності — в ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, особистої гігієни та необхідна кількість готівки.

Також варто завжди перевіряти рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та слідкувати за наявністю пального. Крім того, якщо у тебе є домашній улюбленець, забезпеч йому запас корму.

Варто бути готовим до посилених заходів безпеки: слідкуй за повідомленнями влади, подбай про безпеку дітей та обмеж перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби.

Під час перебоїв з тепло- та енергопостачанням дотримуйся базових правил обігріву оселі. Зокрема, не намагайся обігріти всю квартиру — перебувай в одній, бажано найменшій кімнаті. Не забувай одягатись у кілька шарів, використовуй грілки та підтримуй легку фізичну активність.

Якщо тобі знадобилась допомога, консультація чи інформація про найближче укриття або Пункт Незламності — телефонуй 112.

