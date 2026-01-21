Вибух може знести пів під’їзду: у ДСНС закликали не заносити газові балони до квартир

Намагання зігрітися під час блекаутів та морозів іноді штовхає людей на межу безумства. Рятувальники б’ють на сполох: використання промислових газових балонів у багатоповерхівках — це прямий шлях до катастрофи, яка може знищити не одну квартиру, а цілий під’їзд.

Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону розповів про реальні наслідки такої необачності.

Чому великий червоний балон — це смерть для багатоповерхівки

Промислові балони не просто так мають таку назву. Вони розраховані на спеціальні умови експлуатації, які неможливо забезпечити у звичайній кухні чи кімнаті.

Найбільш небезпечне — це використання промислових потужних газових балонів у квартирі. Я бачив наслідки від таких вибухів — це просто зносить квартиру, можливо, декілька, а, можливо, навіть півпід’їзду. Це великі червоні балони, і я сподіваюся, що ні в кого із людей не вистачить розуму занести такі балони додому, — наголосив Хорунжий.

Основна небезпека — у гігантському об’ємі газу та невмінні людей правильно поводитися з таким обладнанням. Будь-яке мікроскопічне підтікання може призвести до масштабної надзвичайної ситуації.

Буржуйки та генератори: ілюзія безпеки

Окрім балонів, у списку смертельних загроз опинилися і буржуйки. Навіть якщо трубу виводять у вікно, ризик залишається колосальним:

Зворотна тяга: чадний газ може піти назад у приміщення.

Пожежа: розпечена конструкція у квартирі, не пристосованій до цього, — це гарантоване займання.

Також рятувальники вкотре нагадують: генератор на балконі — це табу. Вихлопні гази неминуче потрапляють у помешкання, що призводить до смертельних отруєнь. Подібні випадки вже зафіксовані у Броварах та Києві, де загинули цілі родини.

Сумна статистика: понад 2 тисячі пожеж з початку року

Цифри від ДСНС вражають: з 1 січня в Україні сталося понад 2000 пожеж, з яких 1500 — саме в житловому секторі.

Основні причини: необережність з вогнем, несправне пічне опалення та аварійні відключення електромереж.

Альтернативне опалення: рятувальники зафіксували близько 20 випадків займань саме через неправильне використання буржуйок та балонів.

Як зігрітися безпечно: поради рятувальників

Замість того щоб перетворювати квартиру на склад пального чи котельню, у ДСНС пропонують безпечні альтернативи:

Використовуй повербанки та зарядні станції (EcoFlow тощо).

Підійдуть також електричні масляні обігрівачі (якщо є світло) або грілки з гарячою водою.

Можна нагрівати цеглу від свічки, але лише за умови ідеальної вентиляції. Пам’ятай: вікно має бути відчинене!

У квартирі можна встановити намет — обмежений простір легше нагріти теплом власного тіла.

Бережи себе та своїх сусідів — жодне тепло не варте того, щоб втратити дім або життя.

А про те, як зігрітися вночі без опалення, ми розповідали в іншому нашому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!