Які гаджети можна заряджати у Пунктах незламності: важливі нюанси від ДСНС

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують забезпечувати роботу власних Пунктів незламності, які стали критично важливими центрами підтримки населення. Однак є кілька винятків, про які варто знати під час заряджання гаджетів.

Що варто знати про заряджання гаджетів у пунктах незламності ДСНС

Основною метою цих локацій є надання можливості якомога більшій кількості громадян зігрітися, вийти на зв’язок із близькими та підзарядити мобільні пристрої. Проте через технічні обмеження електрогенеруючого обладнання введено чітку систему пріоритетів, де першочерговими для зарядки є телефони, павербанки та ліхтарики.

Окрему увагу ДСНС приділяє використанню потужних зарядних станцій типу EcoFlow. Рятувальники пояснюють, що підключення пристроїв потужністю від 1–1,2 кВт і вище може спровокувати критичне перевантаження мережі, що призведе до зупинки генератора та залишить весь пункт без світла й тепла.

Саме тому рішення про можливість підзарядки таких станцій ухвалюється індивідуально відповідальною особою в конкретному пункті, виходячи з поточних технічних потужностей обладнання. Громадян закликають з розумінням ставитися до можливих відмов у підключенні габаритних накопичувачів енергії, оскільки стабільна робота пункту залежить від раціонального розподілу наявного ресурсу.

На сьогодні в Україні не існує окремого закону чи жорсткого регламенту, який би обмежував споживання енергії в Пунктах незламності у ватах, тому ключову роль відіграє оперативна оцінка ситуації черговими на місцях. Представники служби наголошують, що енергозабезпечення пунктів є автономним і часто базується на паливному ресурсі, який необхідно використовувати ощадливо.

Дотримання цих простих правил та взаємна повага відвідувачів дозволяють підтримувати життєдіяльність хабів у складних умовах, забезпечуючи базовий комфорт і безпеку для всіх мешканців громади.

Раніше ми писали, де можна зарядити телефон — читай в матеріалі, які локації відкриті та підтримують таку можливість.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!