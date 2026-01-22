Для тебе Твоя безпека

Які гаджети можна заряджати у Пунктах незламності: важливі нюанси від ДСНС

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 22 Січня 2026, 16:00 2 хв.
чи можна зарядити екофлоу в пункті незламності
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь