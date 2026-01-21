Де можна зарядити телефон в Києві 2026: місця, в яких завжди є електроенергія

Зараз питання енергонезалежності та стабільного зв’язку залишається одним із пріоритетних для мешканців Києва. В умовах навантаження на енергосистему та проведення ремонтних робіт у столиці створено розгалужену мережу локацій, де кожен може безкоштовно підзарядити смартфон або інші гаджети.

Завдяки інтеграції державних ресурсів та приватного бізнесу, місто забезпечене тисячами точок доступу до світла, які працюють від автономних джерел живлення.

Де зарядити телефон в Києві 2026: перелік локацій

Основними осередками допомоги залишаються Пункти незламності. На сьогодні в Києві функціонує понад 1200 таких об’єктів, а за потреби влада готова оперативно розгорнути додаткові резервні потужності.

Ці пункти обладнані генераторами, засобами зв’язку та пристроями для зарядки великої кількості телефонів одночасно.

Ми підготували список з основних типів локацій у Києві, де можна зарядити телефон у 2026 році:

Пункти незламності: розташовані в будівлях ДСНС, школах, дитячих садках та районних державних адміністраціях. Найближчу адресу найзручніше знайти через застосунок «Дія» або на офіційному порталі міської влади.

Торговельні центри та супермаркети: великі ТРЦ (Gulliver, Ocean Plaza, Respublika Park, Lavina Mall тощо) мають потужні системи генерації. Мережеві маркети, зокрема Сільпо, часто облаштовують спеціальні куточки незламності для відвідувачів.

Автозаправні станції: мережі OKKO, WOG та інші стабільно працюють на генераторах, надаючи можливість зарядити телефон та скористатися інтернетом.

Поштові відділення та банки: відділення Нової пошти та відділення банків забезпечують доступ до розеток навіть під час загальних відключень.

Енергетики та міські служби працюють у цілодобовому режимі, щоб підтримувати стабільність мережі. У разі виникнення надзвичайних ситуацій або тривалої відсутності електроенергії, мешканцям рекомендують звертатися на гарячу лінію 112, яка приймає повідомлення про проблеми з енергопостачанням у режимі реального часу.

Також нагадуємо, що для мешканців будинків з електроопаленням, де ситуація з живленням може бути складнішою, передбачені окремі резервні джерела підтримки через місцеві адміністрації.

