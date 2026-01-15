Пункти незламності в Києві: повний список адрес та що там можна зарядити

На тлі оголошення надзвичайного стану в енергетиці та стрімкого зниження температури, пункти незламності Київ стають ключовими точками виживання для мешканців столиці. Коли вдома зникає світло, опалення та зв’язок, ці осередки стають справжнім порятунком.

Багато киян цікавляться, як працюють пункти незламності в Києві сьогодні. Більшість із них перейшли на посилений режим, забезпечуючи мешканцям базові потреби 24/7.

Що таке пункт незламності та що там можна отримати

Це спеціально обладнані приміщення (здебільшого в школах, садочках, адміністративних будівлях або наметах ДСНС), що мають незалежні джерела живлення.

Ось що можна отримати в пункті незламності:

Можливість зігрітися у теплому приміщенні;

Доступ до стабільного інтернету (часто через Starlink);

Гарячу воду для чаю чи кави;

Першу медичну допомогу.

Особливо актуальним є питання, що можна зарядити в пункті незламності. Ви можете підключити до розеток смартфони, павербанки, ноутбуки, ліхтарики та навіть невеликі медичні прилади (наприклад, небулайзери).

Скільки пунктів незламності в Києві та як їх знайти

Наразі точно сказати, скільки пунктів незламності в Києві, складно, адже їхня кількість постійно зростає залежно від ситуації в енергосистемі. Мова йде про сотні стаціонарних та мобільних точок. Найзручніший спосіб — мапа Пунктів незламності в Києві у застосунках Дія (розділ доступний офлайн) або Київ Цифровий.

Якщо ж у тебе немає інтернету, раджу заздалегідь виписати найближчі пункти незламності Київ адреси, які ми зібрали нижче.

Пункти незламності Київ Оболонь: адреси

В Оболонському районі осередки працюють переважно в закладах освіти:

Дошкільний навчальний заклад № 321 — вул. Автозаводська, 13-А ;

Дошкільний навчальний заклад № 436 — вул. Автозаводська, 17-А ;

Дошкільний навчальний заклад № 598 — вул. Автозаводська, 47 ;

Школа І-ІІІ ступенів № 18 — вул. Академіка Оппокова, 1 ;

Спеціалізована школа № 216 — вул. Архіпенка, 8-Г ;

Дошкільний навчальний заклад № 607 — вул. Богатирська, 16-А ;

Дошкільний навчальний заклад № 608 — вул. Богатирська, 18-Є .

Пункти незламності Київ Солом’янський район

Солом’янка підготувала локації у великих закладах та терцентрах:

Територіальний центр — бульв. Вацлава Гавела, 83-А ;

Заклад загальної середньої освіти № 67 — вул. Героїв Севастополя, 9А ;

Гімназія № 178 — просп. Повітрофлотський, 22 ;

Палац дитячої та юнацької творчості — вул. генерала Генадія Воробйова, 15 ;

Спеціалізована школа № 149 — вул. Світличного Івана, 1 ;

Заклад загальної середньої освіти № 174 — вул. Героїв Севастополя, 43 ;

Заклад загальної середньої освіти №161 — вул. Віталія Скакуна, 14 .

Пункти незламності Київ Лівий берег: Троєщина та Деснянський район

Початкова школа Деснянка — бульв. Вигурівський, 13-Б ;

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 152 — вул. Академіка Курчатова, 18/1 ;

Школа І-ІІІ ступенів № 212 — вул. Академіка Курчатова, 18/2 ;

Школа І-ІІІ ступенів № 218 — вул. Академіка Курчатова, 6-А ;

Бібліотека № 115 для дітей — вул. Бальзака, 28 ;

Ліцей № 18 — вул. Братиславська, 14-А ;

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320 — вул. Будищанська, 8 .

Дарницький район:

Школа І-ІІІ ступенів № 289 — вул. Антіпова Дениса, 14 ;

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 302 — вул. Братства тарасівців, 8-А ;

Спеціальна школа І-ІІ ступенів № 10 — вул. Вакуленчука, 1 ;

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 113 — вул. Вакуленчука, 50-А ;

Школа І-ІІІ ступенів № 266 — вул. Вербицького Архітектора, 14-Г ;

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 255 — вул. Вербицького Архітектора, 26-В ;

Гімназія № 237 — вул. Вербицького Архітектора, 28-Г .

Дніпровський район:

Навчально-виховний комплекс №141 ОРТ — бульв. Ігоря Шамо, 5 ;

Середня загальноосвітня школа № 11 — вул. Алматинська, 113 ;

Середня загальноосвітня школа № 103 — вул. Алматинська, 89 ;

Спеціалізована школа № 31 — вул. Березнева, 5 ;

Навчально-виховний комплекс № 209 Сузір’я — вул. Березняківська, 32 ;

Спеціалізована школа № 188 — вул. Будівельників, 10 ;

Спеціалізована школа № 148 — вул. Будівельників, 37 .

Пункти незламності у центрі та інших районах

Голосіївський район:

Школа І-ІІІ ступенів № 286 — вул. Академіка Заболотного, 6-А ;

Школа І-ІІІ ступенів №37 — вул. Антоновича, 130/17 ;

Дитячо-юнацький спортивний клуб Успіх — вул. Антоновича, 156 ;

Спеціалізована школа № 87 ім. О. П. Довженка — вул. Антоновича, 4/6 ;

Спеціалізована школа № 130 ім. Данте Аліг’єрі — вул. Велика Васильківська, 128 ;

Спеціалізована школа № 112 ім. Т. Шевченка — вул. Велика Васильківська, 78 ;

Школа І-ІІІ ступенів № 236 — вул. Заболотного, 144 .

Печерський район

Спеціалізована школа № 80 — бульв. Дружби народів, 12-Б ;

Школа І-ІІІ ступенів № 84 — бульв. Л. Українки 32-А ;

Школа І-ІІІ ступенів № 133 — вул. Бастіонна, 7 ;

Спеціалізована школа №181 ім. Івана Кудрі — вул. Джона Маккейна, 22-А ;

Спеціалізована школа №47 ім. А.С. Макаренка — вул. Іоанна Павла ІІ, 14/21 ;

Спеціалізована школа № 88 — вул. Катерини Білокур, 3 ;

Гімназія Консул № 86 — вул. Круглуніверситетська, 9 .

Святошинський район

Заклад загальної середньої освіти № 317 — вул. Булгакова, 12 ;

Бібліотека ім. О. Герцена — вул. Миколи Краснова, 12 ;

Філія бібліотеки ім. В. Стефаника — пров. Кам’янець-Подільський, 6-А ;

Середня загальноосвітня школа №72 — вул. Генерала Наумова, 35-А ;

Заклад загальної середньої освіти № 230 — вул. Генерала Наумова, 35-Б ;

Заклад загальної середньої освіти № 197 — вул. Генерала Потапова, 12 ;

Заклад загальної середньої освіти № 13 — вул. Генерала Потапова, 3 .

Шевченківський район

Гімназія НПУ ім. М. П. Драгоманова — бульв. Тараса Шевченка, 56-А ;

Школа І-ІІІ ступенів № 199 — вул. Бакинська, 12 ;

Дошкільний навчальний заклад № 647 — вул. Безручка, 25-А ;

Дошкільний навчальний заклад № 130 — вул. Білоруська, 15-А ;

Спеціалізована школа № 53 — вул. Богдана Хмельницького, 16/18 ;

Дошкільний навчальний заклад № 2 — вул. Вільгельма Котарбінського, 20 ;

Школа І-ІІІ ступенів № 169 — вул. Володимира Сальського, 2 .

Питання де знайти пункт незламності Київ більше не повинно заставати вас зненацька. Повний список усіх пунктів по місту, що включає понад 400 локацій, ти можеш переглянути на офіційному порталі КМДА.

Тепер ти знаєш, де поблизу можна знайти пункти незламності, щоб зігрітися, зарядити телефони й перечекати відключення світла — адже через складну ситуацію в енергетиці в Україні можуть змінити правила комендантської години.

