Пункты несокрушимости в Киеве: полный список адресов и что там можно зарядить

На фоне объявления чрезвычайного положения в энергетике и стремительного снижения температуры, пункты несокрушимости Киев становятся ключевыми точками выживания для жителей столицы.

Когда дома исчезает свет, отопление и связь, эти центры становятся настоящим спасением. Многие киевляне интересуются, как работают пункты несокрушимости в Киеве сегодня. Большинство из них перешли на усиленный режим, обеспечивая жителям базовые потребности 24/7.

Что такое пункт несокрушимости и что там можно получить

Это специально оборудованные помещения (в основном в школах, садиках, административных зданиях или палатках ГСЧС), имеющие независимые источники питания.

Вот что можно получить в пункте несокрушимости:

Возможность согреться в теплом помещении;

Доступ к стабильному интернету (часто через Starlink);

Горячую воду для чая или кофе;

Первую медицинскую помощь.

Особенно актуальным является вопрос, что можно зарядить в пункте несокрушимости. Вы можете подключить к розеткам смартфоны, павербанки, ноутбуки, фонарики и даже небольшие медицинские приборы (например, небулайзеры).

Сколько пунктов несокрушимости в Киеве и как их найти

Сейчас точно сказать, сколько пунктов несокрушимости в Киеве, сложно, ведь их количество постоянно растет в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Речь идет о сотнях стационарных и мобильных точек. Самый удобный способ — карта Пунктов несокрушимости в приложение Дія (раздел доступен офлайн) или Киев Цифровой.

Если же у тебя нет интернета, советую заранее выписать ближайшие пункты несокрушимости Киев адреса, которые мы собрали ниже.

Пункты несокрушимости Киев Оболонь: адреса

В Оболонском районе центры работают преимущественно в учебных заведениях:

Дошкольное учебное заведение № 321 — ул. Автозаводская, 13-А;

Дошкольное учебное заведение № 436 — ул. Автозаводская, 17-А;

Дошкольное учебное заведение № 598 — ул. Автозаводская, 47;

Школа I-III ступеней № 18 — ул. Академика Оппокова, 1;

Специализированная школа № 216 — ул. Архипенко, 8-Г;

Дошкольное учебное заведение № 607 — ул. Богатырская, 16-А;

Дошкольное учебное заведение № 608 — ул. Богатырская, 18-Е.

Пункты несокрушимости Киев Соломенский район

Соломенка подготовила локации в крупных заведениях и терцентрах:

Территориальный центр — бульв. Вацлава Гавела, 83-А;

Заведение общего среднего образования № 67 — ул. Героев Севастополя, 9А;

Гимназия № 178 — просп. Воздухофлотский, 22;

Дворец детского и юношеского творчества — ул. генерала Геннадия Воробьева, 15;

Специализированная школа № 149 — ул. Светличного Ивана, 1;

Заведение общего среднего образования № 174 — ул. Героев Севастополя, 43;

Заведение общего среднего образования № 161 — ул. Виталия Скакуна, 14.

Пункты несокрушимости Киев Левый берег: Троещина и Деснянский район

Начальная школа Деснянка — бульв. Выгуровский, 13-Б;

Специализированная школа I-III ступеней № 152 — ул. Академика Курчатова, 18/1;

Школа I-III ступеней № 212 — ул. Академика Курчатова, 18/2;

Школа I-III ступеней № 218 — ул. Академика Курчатова, 6-А;

Библиотека № 115 для детей — ул. Бальзака, 28;

Лицей № 18 — ул. Братиславская, 14-А;

Специализированная школа I-III ступеней № 320 — ул. Будищанская, 8.

Дарницкий район:

Школа I-III ступеней № 289 — ул. Антипова Дениса, 14;

Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней № 302 — ул. Братства тарасовцев, 8-А;

Специальная школа I-II ступеней № 10 — ул. Вакуленчука, 1;

Специализированная школа I-III ступеней № 113 — ул. Вакуленчука, 50-А;

Школа I-III ступеней № 266 — ул. Вербицкого Архитектора, 14-Г;

Специализированная школа I-III ступеней № 255 — ул. Вербицкого Архитектора, 26-В;

Гимназия № 237 — ул. Вербицкого Архитектора, 28-Г.

Днепровский район:

Учебно-воспитательный комплекс № 141 ОРТ — бульв. Игоря Шамо, 5;

Средняя общеобразовательная школа № 11 — ул. Алматинская, 113;

Средняя общеобразовательная школа № 103 — ул. Алматинская, 89;

Специализированная школа № 31 — ул. Мартовская (Березнева), 5;

Учебно-воспитательный комплекс № 209 Созвездие (Сузір’я) — ул. Березняковская, 32;

Специализированная школа № 188 — ул. Строителей, 10;

Специализированная школа № 148 — ул. Строителей, 37.

Пункты несокрушимости в центре и других районах

Голосеевский район:

Школа I-III ступеней № 286 — ул. Академика Заболотного, 6-А;

Школа I-III ступеней № 37 — ул. Антоновича, 130/17;

Детско-юношеский спортивный клуб Успех — ул. Антоновича, 156;

Специализированная школа № 87 им. А. П. Довженко — ул. Антоновича, 4/6;

Специализированная школа № 130 им. Данте Алигьери — ул. Большая Васильковская, 128;

Специализированная школа № 112 им. Т. Шевченко — ул. Большая Васильковская, 78;

Школа I-III ступеней № 236 — ул. Заболотного, 144.

Печерский район:

Специализированная школа № 80 — бульв. Дружбы народов, 12-Б;

Школа I-III ступеней № 84 — бульв. Л. Украинки, 32-А;

Школа I-III ступеней № 133 — ул. Бастионная, 7;

Специализированная школа № 181 им. Ивана Кудри — ул. Джона Маккейна, 22-А;

Специализированная школа № 47 им. А. С. Макаренко — ул. Иоанна Павла II, 14/21;

Специализированная школа № 88 — ул. Катерины Билокур, 3;

Гимназия Консул № 86 — ул. Круглоуниверситетская, 9.

Святошинский район:

Заведение общего среднего образования № 317 — ул. Булгакова, 12;

Библиотека им. О. Герцена — ул. Николая Краснова, 12;

Филиал библиотеки им. В. Стефаника — пер. Каменец-Подольский, 6-А;

Средняя общеобразовательная школа № 72 — ул. Генерала Наумова, 35-А;

Заведение общего среднего образования № 230 — ул. Генерала Наумова, 35-Б;

Заведение общего среднего образования № 197 — ул. Генерала Потапова, 12;

Заведение общего среднего образования № 13 — ул. Генерала Потапова, 3.

Шевченковский район:

Гимназия НПУ им. М. П. Драгоманова — бульв. Тараса Шевченко, 56-А;

Школа I-III ступеней № 199 — ул. Бакинская, 12;

Дошкольное учебное заведение № 647 — ул. Безручко, 25-А;

Дошкольное учебное заведение № 130 — ул. Белорусская, 15-А;

Специализированная школа № 53 — ул. Богдана Хмельницкого, 16/18;

Дошкольное учебное заведение № 2 — ул. Вильгельма Котарбинского, 20;

Школа I-III ступеней № 169 — ул. Владимира Сальского, 2.

Вопрос, где найти пункт несокрушимости Киев, больше не должен заставать вас врасплох. Полный список всех пунктов по городу, включающий более 400 локаций, ты можешь просмотреть на официальном портале КГГА.

Теперь ты знаешь, где поблизости можно найти пункты несокрушимости, чтобы согреться, зарядить телефоны и переждать отключение света — ведь из-за сложной ситуации в энергетике в Украине могут изменить правила комендантского часа.

