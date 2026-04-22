Водій влаштував стрілянину в Києві, бо пішохід неправильно переходив дорогу

У Дарницькому районі столиці поліцейські затримали зловмисника, який під час дорожнього конфлікту відкрив вогонь по пішоходу. Інцидент стався вранці 22 квітня 2026 року на вулиці Кам’янській — подробиці читай в нашому матеріалі.

У Дарницькому районі Києва поліція затримала водія за стрілянину в пішохода

За попередніми даними правоохоронців, причиною сутички стало порушення правил дорожнього руху: пішохід переходив проїжджу частину у невстановленому місці. Водій автомобіля зробив чоловікові зауваження, що спровокувало словесну перепалку, яка швидко переросла в агресивну фазу.

Керманич дістав пристрій для відстрілу гумових куль і здійснив три постріли в бік опонента, внаслідок чого киянин отримав поранення ноги та спини.

На місце події оперативно прибули бійці полку поліції особливого призначення № 1 та екіпаж патрульної поліції, які затримали правопорушника на місці та вилучили зброю.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури затриманому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень).

Наразі чоловік перебуває під вартою, а санкція статті передбачає суворе покарання — до семи років позбавлення волі. Потерпілому було надано необхідну медичну допомогу, а слідчі продовжують встановлювати всі деталі інциденту.

