Водитель устроил стрельбу в Киеве, потому что пешеход неправильно переходил дорогу

В Дарницком районе столицы полицейские задержали злоумышленника, открывшего огонь по пешеходу во время дорожного конфликта. Инцидент произошел утром 22 апреля 2026 года на улице Каменской – подробности читай в нашем материале.

В Дарницком районе Киева полиция задержала водителя за стрельбу в пешехода

По предварительным данным правоохранителей, причиной столкновения стало нарушение ПДД: пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте. Водитель автомобиля сделал мужчине замечание, что спровоцировало словесную перепалку, быстро переросшую в агрессивную фазу.

Водитель достал устройство для отстрела резиновых пуль и произвел три выстрела в сторону оппонента, в результате чего киевлянин получил ранение ноги и спины.

На место происшествия оперативно прибыли бойцы полка полиции особого назначения №1 и экипаж патрульной полиции, которые задержали правонарушителя на месте и изъяли оружие.

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений).

В настоящее время мужчина находится под стражей, а санкция статьи предусматривает суровое наказание — до семи лет лишения свободы. Пострадавшему была предоставлена ​​необходимая медицинская помощь, а следователи продолжают устанавливать все детали инцидента.

