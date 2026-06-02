Тарифи на світло з 1 червня 2026: скільки коштуватиме кіловат та чи буде підвищення

Питання вартості комунальних послуг залишається одним із найбільш чутливих для українських родин. З наближенням літа багатьох цікавило, чи готує Уряд чергове здорожчання ресурсів.

Проте маємо заспокійливі новини: ціни на світло з 1 червня 2026 року залишаться без змін. Побутові споживачі й надалі розраховуватимуться за електроенергію за фіксованою ставкою, яка була встановлена раніше.

Ціни на світло з 1 червня 2026 року: офіційне рішення Уряду

Згідно з чинною постановою Кабінету міністрів, нинішній рівень цін зафіксовано на тривалий період. Тарифи на світло з 1 червня 2026 року не зростатимуть, оскільки мораторій на підвищення (або зафіксована ціна) діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Це означає, що протягом усього літнього періоду та початку наступної осені вартість кіловата залишатиметься стабільною.

Базова ставка становить 4,32 грн за кВт-год. Ця ціна є єдиною для всіх побутових споживачів, незалежно від обсягу використання. Підсумкова сума в квитанції залежатиме лише від показників твого лічильника.

Варто зауважити, що пільговий тариф для тих, хто має електроопалення, у червні не діятиме. Оскільки опалювальний сезон закінчився ще у квітні, власники електрокотлів також перейшли на загальну ціну 4,32 грн за кВт-год. Спеціальна ціна 2,64 грн (за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць) повернеться лише з 1 жовтня.

Читати на тему Ціна на електроенергію 2026: до 31 жовтня тариф на світло не зазнає змін Кабінет Міністрів продовжив дію чинного тарифу.

Тарифи на електроенергію день-ніч: які ціни

Хоча базова ціна залишається сталою, українці мають реальну можливість зекономити майже половину витрат. Для цього необхідно встановити двозонний лічильник. У такому разі тарифи на електроенергію з 1 червня 2026 року в нічний час будуть значно нижчими.

У період з 23:00 до 07:00 діє нічний коефіцієнт, за якого вартість світла становить лише 2,16 грн за кВт-год. Це ідеальний час для роботи пральних машин, бойлерів та іншої потужної техніки. Щоб перейти на такий тариф, потрібно звернутися до свого оператора системи розподілу та замінити старий пристрій обліку на сертифікований багатозонний лічильник.

Для тих, хто використовує тризонний облік, ціни на елетренергію будуть розподілятися залежно від часу доби на три різні періоди. Найдорожче світло коштуватиме у пікові години (ранок та вечір) — 6,48 грн за кВт-год. У напівпіковий період (день) діятиме стандартний тариф 4,32 грн. А от вночі ціна буде найнижчою — 1,73 грн за кВт-год. Такий варіант зазвичай обирають ті, хто споживає велику кількість енергії саме в нічні часи.

Незважаючи на стабільний тариф за кіловат світла, певні категорії громадян можуть розраховувати на додаткову підтримку від держави. Мова йде про багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу та інші соціально вразливі групи, для яких передбачені часткові знижки або субсидії. Ці пільги продовжують діяти автоматично, якщо фінансовий стан родини не змінився.

На сьогодні Уряд наголошує, що жодних планів щодо підвищення тарифів найближчим часом немає. Енергосистема працює в поточному режимі, і стабільність цін є пріоритетом для забезпечення соціального захисту населення.

Раніше ми писали, кому перерахували субсидію з 1 травня 2026 — читай в матеріалі, для кого цей процес відбудбувся автоматично.

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