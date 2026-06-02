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Тарифи на світло з 1 червня 2026: скільки коштуватиме кіловат та чи буде підвищення

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Червня 2026, 16:30 3 хв.
Який тариф на світло з 1 червня 2026
Фото Pexels

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