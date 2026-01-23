Запасы на 3-5 дней: что иметь при себе во время чрезвычайного положения в энергетике

МВД Украины дало несколько советов, как следует вести себя во время чрезвычайной ситуации в энергетике, заботясь о базовой готовности — об этом читай в материале.

Как вести себя во время чрезвычайного положения в энергетике — советы МВД

В МВД рекомендуют сделать дома запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов на 3-5 дней.

В то же время, прежде всего, стоит подготовить чемодан первой необходимости — в нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, личной гигиены и необходимое количество наличных денег.

Также следует всегда проверять уровень заряда дополнительных источников питания, техническое состояние транспорта и следить за наличием топлива. Кроме того, если у тебя есть домашний любимец, обеспечь ему запас корма.

Следует быть готовым к усиленным мерам безопасности: следи за сообщениями властей, позаботься о безопасности детей и ограничении пребывания на улице без необходимости в темное время суток.

При перебоях с тепло- и энергоснабжением соблюдай базовые правила обогрева дома. В частности, не пытайся обогреть всю квартиру — находись в одной, желательно самой маленькой комнате. Не забывай одеваться в несколько слоев, используй грелки и поддерживай легкую физическую активность.

Если тебе понадобилась помощь, консультация или информация о ближайшем укрытии или Пункт Несокрушимости — звони 112.

