Зеленский: есть первые предложения по экспорту украинского оружия

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 21 сентября сообщил о дальнейшей работе программы PURL — инициативе США и Европы, позволяющей покупать американское оружие на средства партнеров по НАТО.

Он также сообщил, что есть первые предложения по экспорту украинского оружия за границу. Детальнее — дальше в материале.

Зеленский об экспорте украинского оружия и программе PURL

По словам президента, в рамках программы PURL Украина получит ракеты для установок ПВО Patriot, артсистем HIMARS и другое оружие.

— Есть также первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия — современного. Это будет контролируемый экспорт нашего оружия, в том числе морских дронов, — сказал Зеленский.

Он добавил, что безопасность морских путей — это непременное условие всеобщей безопасности, которое зависит от многих наций.

— Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море. Рассчитываем на сильнейшие контракты.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что один год войны в Украине стоит 120 миллиардов долларов. Для финансирования потребностей армии на 2026 год не хватает половины этой суммы.

Он отметил, что 60 миллиардов выделят из украинского бюджета. Другую часть придется отыскать. Кроме того, Украина уже получила более 2 млрд долларов от партнеров в рамках программы PURL. Дальше ожидается дополнительное финансирование по этой инициативе.

Зеленский также объяснял, возможен ли корейский сценарий мира в Украине.

