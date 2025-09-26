“Я никогда это не признаю”: Зеленский по обмену территориями

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ ніколи не визнає окуповані території російськими. Водночас він припустився можливості певного компромісу заради миру.

Про це український лідер заявив в інтерв’ю газеті Axios.

Чи готова Україна до поступок

Більшість експертів вважають, що повернути всі захоплені землі виключно воєнним шляхом буде надзвичайно складно. Зеленський визнав, що ціна таких кроків — це людські життя.

Україна нестиме людські втрати, якщо використати для повернення земель лише зброю. Територія не має значення без людей. Це війна не за шматки землі, а за Україну, її незалежність, суверенітет та громадян, — сказав президент.

Водночас він наголосив, що ніколи не погодиться визнавати окуповані території російськими.

Журналіст Барак Равід уточнив, що питання стосувалося не лише визнання, а й можливості ухвалити втрату територій заради припинення війни.

Зеленський відповів, що за певних обставин Україна готова розглянути такий варіант.

Якщо буде припинення вогню і Україна не матиме сил повернути території, вона буде готова розглянути цей варіант, — пояснив глава держави.

Він додав, що у такому разі Київ розраховуватиме на повернення земель дипломатичним шляхом.

Я вважаю, що це хороший компроміс для кожного, — підбив підсумок Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава держави попереджав, що виведення українських військ із Донбасу чи інших регіонів лише допоможе Росії підготувати нову військову операцію. На його думку, відмова від територій не принесе миру, а створить ще більшу загрозу у майбутньому.

