“Самая тяжелая зима с начала вторжения”: эксперты о главных вызовах перед Украиной

Едва ли не впервые за время полномасштабного вторжения украинцы почувствовали, что зима будет тяжелой еще осенью. Россияне начали обстреливать энергосистему ракетами и дронами еще задолго до холодов. К тому же наложился политико-управленческий, военный, дипломатический, финансовый и человеческий кризис.

Партнеры давят с подписанием невыгодных мирных соглашений, а коррупционные скандалы подрывают веру общества. Но если наша власть не прогнется под внешним давлением и сделает правильные и быстрые решения для исправления ситуации на фронте и в тылу, то весну мы встретим в лучшей ситуации, чем сейчас, уверены эксперты.

Они объяснили, чего ожидать зимой 2025-2026 и как подготовиться к всесторонним вызовам.

Сможет ли Россия погрузить Украину в блекаут

Четвертая зима полномасштабной войны обещает быть самой сложной и темной. Энергетика на грани и очередной массированный обстрел может достаточно быстро погрузить в блекаут целый город или регион. Но сделать этого россиянам все же не удастся, говорит руководитель исследовательского института Киевской школы экономики Наталья Шаповал.

— Даже если Россия достаточно много разрушит, все равно Украина может удовлетворить от 40 до 70% потребностей через максимальный импорт. Бизнес будет переходить на генераторы и другие способы питания. Таким образом, население сможет больше потреблять, и с отключениями, но как-то пройти эту зиму.

Читать по теме Когда перестанут выключать свет: что говорят в Укрэнерго Через несколько недель ситуация в энергосистеме должна значительно улучшиться.

Как компенсировать нехватку средств в бюджете

Впервые за многие годы до 1 декабря не был принят государственный бюджет. Задержка произошла из-за громких коррупционных расследований, политического кризиса и нехватки средств. Пока неизвестно откуда взять деньги на увеличение выплат военным и зарплат учителям. У партнеров тоже дилемма — без замороженных российских активов не обойтись.

— Почти половина потребностей в следующем году будет покрыта. Но другая половина — это как раз вопрос со звездочкой. Все ждут, что будет решение в Бельгии.

Именно Бельгия владеет большей частью российских замороженных активов.

Трамп и завершение войны в турбо-режиме

Между тем, Трамп пытается как можно быстрее завершить войну, но на условиях фактической капитуляции Украины.

— Мы не можем сказать “нет” Трампу, и в то же время не можем сказать “да” на большую часть пунктов этого плана, — заявил Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента.

Вместо этого к российскому диктатору у Трампа совсем другие сантименты, которые конвертируются в негласные шансы победить Украину.

— Это не давление американской стороны, потому что это давление слишком мало. Это, скорее, обращение со стороны Трампа к Путину, чтобы он прекратил войну, но эти обращения ничем не завершаются, — добавляет дипломат Андрей Дещица.

Несмотря на санкции, российская нефть все еще продается теневым флотом. Поэтому пора всем понять: Россия не хочет останавливаться, и пока имеет деньги воевать дальше. Наконец-то это стали осознавать наши европейские партнеры.

— Усилия по достижению мира в Украине должны продолжаться. Но должны учитываться интересы Украины. Европа проснулась. К сожалению, это пробуждение длилось достаточно долго. Но европейские лидеры понимают угрозу, которую несет российская агрессия в Украине

Внутренние споры и военный кризис

Кроме внешнего давления, зима началась с внутренних вызовов. Коррупционный скандал в энергетике и расследование НАБУ и САП уже спровоцировали политический и управленческий кризис.

— Это вход в политический кризис. Но будет ли она большой? Этот вопрос открыт. Чего мы во время войны не можем допустить — это потеря управляемости. Когда начинают зависать или не работают ключевые государственные институты. Это президент, правительство и парламент, а еще Вооруженные силы, — убежден Фесенко.

Очень сложной остается ситуация на фронте. Покровское и Гуляйпольское направления под бешеным давлением россиян, и ситуация там меняются каждый день: оккупанты продвигаются. Тем временем Украина переживает мобилизационный кризис.

— Нам есть кого мобилизовать, у нас достаточно для этого людей. Нам необходима политическая воля и соответствующее законодательство. Установить предельный срок службы и уголовную ответственность за отклонение от учета. И решительно действовать при любых попытках противодействовать мобилизации, — отмечает Евгений Дикий, военный эксперт, директор Национального антарктического научного центра.

Кроме мобилизации людей, необходима мобилизация экономики и финансов, максимальная поддержка украинских производителей оружия, а также решение вопросов военного управления. Если оперативно исправить все ошибки, то март 2026 может стать лучше, чем декабрь 2025, высказал предположение эксперт.

— Если мы сейчас не подпишем (мирные соглашения, — ред.), но все остальное оставим как есть, то это будет выглядеть так: мы героически и достойно не подписали, но дальше все остается без изменений. Но весной нам будет казаться, что тогда нам предлагали очень неплохие условия. Эта зима переломная и решающая: либо нас дожмут до весны, либо наоборот, весной произойдет перелом в нашу пользу.

Отключение света особенно тяжело повлияли на ситуацию в столице. Как Киев готовится к дальнейшим проблемам с энергетикой — читай в материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!