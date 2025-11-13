Когда перестанут выключать свет: что говорят в Укрэнерго

Глава НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в украинской энергосистеме будет оставаться сложной в ближайшие дни, но значительное улучшение ожидается в течение нескольких недель.

Эту информацию он озвучил в интервью на телемарафоне Единые новости, подчеркнув необходимость ограничения потребления для сохранения стабильности системы. Читай в материале детали заявления главы Укрэнерго.

Когда не будет графиков отключений — заявление главы Укрэнерго

Как сообщает глава НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко, в ближайшие дни ситуация в энергосистеме в Украине останется столь же сложной, однако уже через несколько недель ситуация значительно улучшится.

Я не могу гарантировать, что в ближайшие несколько дней ситуация улучшится и нам не придется ограничивать потребителей. Мы вынуждены это делать, чтобы сохранить энергосистему

, — сообщил Зайченко.

Также он отметил, что если брать ситуацию в течение нескольких недель, ситуация должна значительно улучшиться и отключений станет значительно меньше.

Проблемы в энергетической системе Украины постоянно возникают из-за непрекращающихся массированных российских атак. Атака 8 ноября оказалась особенно сокрушительной: Москва выпустила более 450 беспилотников и 45 ракет.

Во время этого обстрела получили повреждения энергетические объекты в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, как сообщили в Минэнерго.

Самая сложная ситуация сложилась в трех регионах:

на Полтавщине;

на Харьковщине;

и в Сумской области.

В Сумах обесточили несколько объектов водоканала, из-за чего жители города сталкивались с перебоями в электроснабжении. На Полтавщине полностью исчез свет на всей территории Кременчуга, поэтому власти открыли Пункты несокрушимости. В Харькове Укрэнерго вынужденно ввело аварийные отключения. Метрополитен работал исключительно как укрытие.

Раньше мы рассказывали, где смотреть график отключения света в каждом регионе.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!