Снова без света? Отключение в городах Украины 15 октября — что известно

В среду, 15 октября, введены экстренные отключения света в Днепропетровской области, заявили в ДТЭК. В Черниговской области применены графики отключения электроэнергии, сообщает Черниговоблэнерго.

Причина усиления мер ограничения — последствия российских атак на энергообъекты.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому следует следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения.

Энергетики просят придерживаться рекомендаций по экономному потреблению электроэнергии. Ведь это поможет энергетикам и снизит необходимость применения вынужденных отключений.

Отключение света: что известно

Информацию, когда будут применены отключения в твоем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Адреса официальных сайтов облэнерго можно найти по ссылкам:

Энергетики советуют не включать все мощные электроприборы одновременно и выключать свет в пустых помещениях.

Бизнесу и промышленности следует уменьшить освещение торговых залов и использование энергоемкого оборудования, пересмотреть производственные процессы, максимально привлечь импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

