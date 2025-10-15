Снова без света? Отключение в городах Украины 15 октября — что известно

В среду, 15 октября, введены экстренные отключения света в Днепропетровской области, заявили в ДТЭК. В Черниговской области применены графики отключения электроэнергии, сообщает Черниговоблэнерго.
Причина усиления мер ограничения — последствия российских атак на энергообъекты.
Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому следует следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения.
Энергетики просят придерживаться рекомендаций по экономному потреблению электроэнергии. Ведь это поможет энергетикам и снизит необходимость применения вынужденных отключений.
Отключение света: что известно
Информацию, когда будут применены отключения в твоем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
Адреса официальных сайтов облэнерго можно найти по ссылкам:
- Киев;
- Киевская область;
- Харьков;
- Одесса;
- Львов;
- Херсон;
- Винница;
- Днепр;
- Запорожье;
- Чернигов;
- Ужгород;
- Полтава;
- Хмельницкий;
- Луцк;
- Тернополь;
- Кропивницкий;
- Житомир;
- Сумы;
- Черкассы;
- Николаев;
- Черновцы;
- Ровно;
- Ивано-Франковск.
Энергетики советуют не включать все мощные электроприборы одновременно и выключать свет в пустых помещениях.
Бизнесу и промышленности следует уменьшить освещение торговых залов и использование энергоемкого оборудования, пересмотреть производственные процессы, максимально привлечь импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.
Раньше мы рассказывали тебе, какие электроприборы используют меньше энергии: читай в нашем другом материале по ссылке.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!