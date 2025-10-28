На вагу золота! Павербанки та зарядні станції стрімко подорожчали — яка причина

Після чергових російських атак на енергетичну інфраструктуру України спостерігається різке зростання попиту на пристрої резервного живлення. Українці активно купують павербанки, зарядні станції, газові пальники, ліхтарі та генератори, часто реагуючи вже після масових відключень світла.

Це призводить до стрибка цін, хоча великі мережі запевняють у відсутності дефіциту. Влада та податкова служба вже відреагували на спекуляції, фіксуючи випадки штучного завищення вартості товарів. Читай у матеріалі, чому ціни так різко підвищуються та чи винні у цьому мережі магазинів техніки.

Ціни на павербанки та зарядні станції: ситуація в країні

Ажіотаж особливо посилився після масштабної атаки 10 жовтня, яка спричинила один з найбільших блекаутів в Україні за останній час. За даними продавців, попит на павербанки та пальники зріс у понад 8 разів, на зарядні станції — у 7 разів, а на генератори — майже втричі.

Найбільший попит був саме на зарядні станції та павербанки, коли відключення тривали більше чотирьох годин… приходили, купували будь-що, аби щоб було заряджене

, — розповів Руслан Чабан, продавець-консультант мережі Comfy.

У мережі “Фокстрот” підтверджують: після першого обстрілу полиці з зарядними станціями та павербанками спустошилися за один день.

Люди в більшості приходять по факту, коли є потреба

, — зазначив Вадим Гетьман, продавець-консультант

Зарядні станції залишаються одними з тих товарів, що мають найбільший попит, навіть попри високу вартість — від 8 тисяч до майже 150 тисяч гривень залежно від потужності та марки.

Дистриб’ютори популярних моделей, як EcoFlow, вже приймають попередні замовлення, оскільки склади спустошилися за лічені дні після атаки.

І це великі склади. Я зараз кажу про десятки тисяч зарядних станцій

, — пояснив Сергій Сілін, бренд-менеджер компанії-виробника портативних зарядних станцій.

Ціни на товари зростають, але не завжди через попит. За словами Сіліна, багато запасів формувалися на початку року, коли курс валют був нижчим. Водночас іноземні виробники реагують на високий попит, знижуючи ціни на потужні моделі. Наприклад, станція Delta 2 на 1 кВт, яка коштувала 49 тисяч гривень, тепер продається за 28 тисяч, а River 2 Pro — з 34 тисяч подешевшала до 20 тисяч.

Павербанки лишаються лідерами продажів: за останні два тижні їхні ціни зросли на 12-15%, коливаючись від 300 до 3 тисяч гривень. Деякі магазини скористалися ситуацією для спекуляцій, що привернуло увагу Державної податкової служби.

Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення — в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%.

, — заявила Леся Карнаух, в.о. голови Державної податкової служби України.

Великі мережі своєю чергою спростовують звинувачення: вони працюють за цінами від виробника.

Аналітики зазначають, що ціни зросли порівняно з початком року, але після торішнього ажіотажу магазини накопичили запаси й вже продавали ці товари зі знижками. Порівняно з блекаутами 2022 та 2024 років, цього разу дефіциту немає завдяки кращій підготовці.

Раніше ми розповідали, як вибрати зарядну станцію під свої потреби.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!