Запасів менше — ціни вище: в Україні зростає вартість овочів

Найближчим часом українці відчують підвищення цін на ключові овочі борщового набору, такі як морква, буряк, капуста, цибуля та часник. Читай, як довго буде подорожчання цін та чому воно сталось — у матеріалі.

Зростання цін на овочі: як дорого коштуватимуть продукти

Зростання цін відбудеться на рівні 5-6 гривень за кілограм, повідомив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Основними причинами називають посуху та скорочення запасів у фермерів. Крім того, аналітики прогнозують поступове подорожчання м’яса через високі ціни на корми та зменшення поголів’я худоби.

Про деталі ситуації розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телемарафону Єдині новини. За його словами, зменшення запасів пов’язане з меншою кількістю якісного врожаю, закладеного на зберігання.

Мається на увазі, що кількість якісно закладена на сховище урожаїв зменшується. Відповідно, для того, щоб зберігати якісно, затрати збільшуються.

— пояснив Марчук.

Експерт зазначив, що посуха не суттєво вплинула на овочеві культури під час збиральної кампанії, коли пропозиція була високою, а ціни — низькими. Однак у міжсезоння, з жовтня по квітень, коли овочі потрібно зберігати в складах чи камерах, витрати різко зростають. До того ж проблеми з електропостачанням через російські атаки на інфраструктуру змушують аграріїв використовувати генератори, що додає витрат.

Як погода впливає на врожай

Щодо впливу погоди на врожай, Марчук зауважив регіональні відмінності. Південно-східні області сильно постраждали від посухи, що призвело до втрат у зернових та олійних культурах.

Південно-східний регіон дуже сильно постраждав від посуху, там фактично зернова група, олійна група не вродила, і це великі втрати економічні для товаровиробників, для бізнесу.

Натомість північно-західні регіони мали кращі умови, що дозволило утримати загальні показники врожаю зернових на рівні 55-56 мільйонів тонн, а з олійними – близько 76 мільйонів тонн, подібно до минулого року.

Актуальною проблемою залишається посів озимих культур. Через брак вологи в південних регіонах, зокрема на Одещині, фермери не можуть повноцінно засіяти пшеницю та інші культури. Загалом по країні планується засіяти близько 5 мільйонів гектарів пшениці, що трохи менше, ніж торік.

Фермери вже вносять корективи в плани на наступний рік, орієнтуючись на стійкіші культури. Щодо впливу на ціни, Марчук наголосив, що Україна не є основним гравцем у формуванні світових цін на зерно.

Аналітики радять споживачам готуватися до сезонного зростання цін на овочі та м’ясо, поки не з’явиться новий урожай з теплиць навесні. Фермери та аграрні організації продовжують моніторити ситуацію, намагаючись мінімізувати втрати від кліматичних і воєнних факторів.



