У тарілці — провокатор! Які продукти посилюють сезонну алергію

Почалася весна, а з нею прийшли і сезонні алергії. Якщо ти ще не встиг (-ла) насолодитися сонцем і цвітінням дерев, як в тебе заклало ніс та почали сльозитися очі, співчуваємо! Та ми принесли тобі кілька корисних порад, як можна зменшити ризики алергії. Їх, як виявилося, можуть підвищувати певні продукти.

Які продукти збільшують ризик сезонної алергії

На ризик виникнення сезонної алергії впливає наше харчування. Деякі продукти в нашому раціоні можуть підвищувати чутливість до алергічних реакцій. Більше про це розповіло видання Real Simple.

Аби знизити ризик появи алергії, краще скорегувати свій раціон на весну та літо. Нижче наводимо перелік продуктів, які роблять нас чутливішими до зміни сезонів та алергій.

Горіхи

Горіхи самі по собі є сильним алергеном. Та коли починається зміна сезону із зими на весну чи з весни на літо, ти можеш сильніше відчувати симптоми алергії, якщо у твоєму раціоні постійно є горіхи.

Щобільше, дослідження показало, що люди з алергією на пилок берези чи інших дерев мають вищі ризики алергії ще й на фундук та мигдаль. Причина дуже проста — пилок берези та фундук з мигдалем мають схожі білки.

Ромашка

Ромашка має заспокійливий ефект, а тому широко використовується в медицині та косметології. А ще навесні дикі ромашки ростуть на галявинах. Якщо у тебе є алергія на пилок квітів, від початку весни чи навіть з кінця зими краще уникати продуктів та косметики, де міститься ромашка, а також букетів з цих квітів.

Сертифікований дієтолог Бід-Лоуз Франсіск пояснив, що через схожість білків пилку ромашки з деревами, у тебе може з’явитися висип, проблеми з диханням, а в дуже рідкісних випадках — анафілаксія.

Якщо в тебе висока схильність до алергій, варто виключити з раціону ромашковий чай чи косметику з ефірними оліями ромашки.

Деякі фрукти та овочі

Провокувати алергію можуть такі фрукти і овочі: банани, кавуни, дині, цукіні, огірки, помідори, апельсини, яблука, персики та груші, сливи, морква, селера, ківі, вишня та абрикоси.

Якщо ти перебуватимеш у місці, де ростуть берези, амброзія, і деякі трави, на які в тебе є алергія, краще не споживати ці продукти перед поїздкою, щоб зменшити ризики неприємних симптомів алергії.

Імунна система може помилково сприймати білки цих фруктів та овочів як алерген, а тому симптоми проявлятимуться дуже сильно. Знизити ризики може навіть просте очищення продуктів від шкірки або промивання фруктів чи овочів теплою водою.

У деяких людей виявляються лише легкі симптоми, а в інших може і не бути реакції. Однак у пік сезону пилку чутливість може підвищитися, оскільки імунна система вже підвищена, — каже Франсіск.

Гостра їжа

Це доволі двоякий пункт, адже гострі продукти та страви добре прочищають наші пазухи. Проте вони можуть нашкодити тим, у кого вже є симптоми алергії. Гострі перці — хабанеро, халапеньйо, чилі — містять сполуку капсаїцин. Вона стимулює вироблення гістамінів.

Гістаміни можуть погіршувати симптоми алергії — сльозоточивість, нежить, печіння у губах, у роті чи на язиці. У сезон алергії оптимальним рішенням буде скоротити споживання гострої їжі.

Алкоголь

Пиво, червоне та ігристе вино, ферментовані та спиртовмісні напої також добре провокують алергічні реакції. Дієтологиня Александрія Харді пояснює, що гістаміни, які містяться в алкогольних напоях, потенційно поглиблюють вже наявні симптоми алергії.

Крім цього, алкоголь пригнічує вироблення діаміноксидази, яка відповідальна в організмі за розщеплення гістаміну. Як наслідок можуть виникнути закладеність носа, головний біль і висипання.

Найкраще в період алергії вибирати напої з низьким вмістом гістамінів. Наприклад, біле вино або прозорі спиртові напої.

Молочні продукти

Якщо у сезон алергії в тебе завжди є неприємні симптоми, варто обмежити споживання йогуртів, молока, а також витриманих сирів. Нині вплив молочних продуктів на алергію досліджується, адже є результати, що суперечать одне одному.

Та якщо твоя алергічна чутливість вкрай висока, краще уникати цих продуктів, і віддати перевагу рослинній альтернативі молока.

Раніше ми розповідали, які симптоми алергії на кульбабки.

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