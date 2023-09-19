Розібратися і не з’їхати з глузду. Як вибрати зарядну станцію для дому

Холодна зима вже близько. Не варто й зайвий раз нагадувати, що через постійні атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури, зима 2023/24 стане ще одним випробуванням для українців.

Якщо минулого року підготуватися до блекаутів та відсутності інтернету було важче, то вже цьогоріч часу таки вистачає.

Все частіше виникає питання: як обрати зарядну станцію, аби пережити складний період без проблем, чим можна нехтувати при виборі зарядної станції, а чим — ні. Ми також розібралися у цій темі та радимо тобі прочитати наш матеріал.

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Як вибрати зарядну станцію

Обирати зарядну станцію варто за кількома критеріями:

місткість батареї;

потужність станції;

тип акумулятора;

типи роз’ємів у зарядних станціях.

Залежно від твоїх потреб, ці показники відрізнятимуться.

Звісно, замінити коштовні зарядні станції можна й на паливні двигуни, акумулятори та інвертори, однак на фоні цих речей зарядна станція має кілька важливих переваг. Вона точно в кілька разів легша, а ще — швидше заряджається.

Також зарядна станція простіша у використанні.

Отже, на що варто звертати увагу, якщо плануєш купувати зарядну станцію? Розповідаємо тобі далі.

Місткість батареї та потужність

Це суб’єктивний критерій, від якого залежить ціна самої зарядної станції. У цій справі не варто покладатися на досвід твоїх знайомих, адже їхня зарядна станція працює з іншими пристроями, аніж буде працювати твоя.

Тож для початку, розрахуй загальну потужність пристроїв, які будуть тобі необхідні під час блекауту. Тобто, це та кількість електрики, яка потрібна твоїм пристроям для безперебійної роботи протягом години. Наприклад, телевізор може споживати близько 100 Вт, ноутбук — 60 Вт і так далі.

Усі ці дані написані в технічних характеристиках пристрою.

Зверни увагу, що місткість батареї позначається як Вт/год, тобто скільки годин станція зможе видавати електрику.

А ось показник Вт показує потужність зарядної станції. Краще брати таку зарядну станцію, аби показник потужності був трохи більшим за той, що тобі потрібен.

Тип батареї

Загалом батареї зарядних станцій бувають двох типів:

Li-Ion (літій іон);

LiFePO4 (літій-залізофосфат)

У них одинакові принципи заряду та розряду, однак є кілька суттєвих відмінностей, від яких залежить, чи підійде ця станція саме тобі.

Наприклад, ці типи батареї відрізняються щільністю енергії, яку вони можуть зберігати. Наприклад, типова літій-іонна батарея може зберігати в одному кілограмі від десяти до 250 Вт/год. А літій-залізофосфатна батарея — від 90 до 120 Вт/год.

Виходить, що зарядна станція з літій-іонним акумулятором завжди буде легша.

Однак літій-залізофосфатні батареї дають змогу використовувати потужніші зарядні пристрої. Такі батареї менш схильні до саморозряду, а також — довговічніші. Звісно, через це вони й дорожчі. Тож обирати тип батареї слід, відштовхуючись виключно від твоїх потреб.

Які зарядні станції представлені на ринку: ціна та якість

Bluetti, Ecoflow, Jackery, Choetech, PowerPlant, Anker — яку зарядну станцію обрати?

Перші два виробники уже стали улюбленцями багатьох, адже мають гарні характеристики та захист від пошкоджень. Проте й інші станції є нічим не гірші за популярні, просто про них менше знають.

Ціна на зарядні станції Ecoflow другого покоління починається в середньому від 12 тис. гривень, тоді як одна з найбільш енергомістких станцій Delta 2 Max коштуватиме понад 80 тис. гривень, а версія Delta Pro — від 100 тис. гривень.

Аналогічні станції від виробника BLuetti можна побачити за ціною від дев’яти тисяч гривень на менш продуктивні станції, від 40 тис. гривень на моделі середньої місткості батареї та потужності, і аж до 200 тис. гривень за повноцінну домашню зарядну станцію зі змінними батареями.

Схожі вироби від конкурентів по ринку PowerPlant можна знайти від шести тисяч гривень, а от від Anker, Choetech та Jackery — від десяти тисяч гривень за початкову версію домашньої зарядної станції. Починаючи від 55 тис. гривень виробник Jackery пропонує разом зі станцією придбати ще й сонячні панелі, які йдуть у комплекті.

Альтернативою для зарядних станцій може стати генератор. Як його обрати та які генератори бувають, ми розповідали тобі раніше.

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