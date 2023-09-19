Разобраться и не сойти с ума. Как выбрать зарядную станцию для дома

Холодная зима уже близко. Не стоит и лишний раз напоминать, что из-за постоянных атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры, зима 2023/24 станет ещё одним испытанием для украинцев.

Если в прошлом году подготовиться к блекаутам и отсутствию интернета было труднее, то уже в этом году хватит.

Все чаще возникает вопрос: как выбрать зарядную станцию, чтобы пережить сложный период без проблем, чем можно пренебрегать при выборе зарядной станции, а чем — нет. Мы также разобрались в этой теме и рекомендуем тебе прочитать наш материал.

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Как выбрать зарядную станцию

Выбирать зарядную станцию следует по нескольким критериям:

емкость батареи;

мощность станции;

тип аккумулятора;

типы разъемов в зарядных станциях.

В зависимости от твоих потребностей, эти показатели будут отличаться.

Конечно, заменить дорогостоящие зарядные станции можно и на топливные двигатели, аккумуляторы и инверторы, однако на фоне этих вещей зарядная станция имеет несколько важных преимуществ. Она точно в несколько раз легче, а ещё — быстрее заряжается.

Также зарядная станция более проста в использовании.

Итак, на что следует обращать внимание, если планируешь покупать зарядную станцию? Рассказываем тебе дальше.

Емкость батареи и мощность

Это субъективный критерий, от которого зависит стоимость самой зарядной станции. В этом деле не стоит полагаться на опыт своих знакомых, ведь их зарядная станция работает с другими устройствами, чем будет работать твоя.

Поэтому для начала рассчитай общую мощность устройств, которые будут тебе необходимы во время блекаута. То есть, это количество электричества, которое нужно твоим устройствам для бесперебойной работы в течение часа. Например, телевизор может потреблять около 100 Вт, ноутбук — 60 Вт и так далее.

Все эти данные написаны в технических характеристиках устройства.

Учти, что емкость батареи обозначается как Вт/ч, то есть сколько часов станция сможет выдавать электричество.

А вот показатель Вт указывает мощность зарядной станции. Лучше брать такую зарядную станцию, чтобы показатель мощности был немного больше того, что тебе нужен.

Тип батареи

В целом батареи зарядных станций бывают двух типов:

Li-Ion (литий ион);

LiFePO4 (литий-железофосфат)

В них одинаковые принципы заряда и разряда, однако есть несколько существенных отличий, от которых зависит, подойдет ли эта станция именно тебе.

К примеру, эти типы батареи отличаются плотностью энергии, которую они могут хранить. Например, типичная литиево-ионная батарея может хранить в одном килограмме от десяти до 250 Вт/ч. А литий-железофосфатная батарея — от 90 до 120 Вт/час.

Выходит, что зарядная станция с литий-ионным аккумулятором всегда будет легче.

Однако литий-железофосфатные батареи позволяют использовать более мощные зарядные устройства. Такие батареи менее подвержены саморазряду, а также более долговечны. Конечно, поэтому они и дороже. Так что выбирать тип батареи следует отталкиваясь исключительно от твоих потребностей.

Какие зарядные станции представлены на рынке: цена и качество

Bluetti, Ecoflow, Jackery, Choetech, PowerPlant, Anker — какую зарядную станцию выбрать?

Первые два производителя уже стали любимцами многих, потому что имеют хорошие характеристики и защиту от повреждений. Однако и другие станции ничем не хуже популярных, просто о них меньше знают.

Цена на зарядные станции Ecoflow второго поколения начинается в среднем от 12 тыс. гривен, тогда как одна из самых энергоемких станций Delta 2 Max будет стоить более 80 тыс. гривен, а версия Delta Pro — от 100 тыс. гривен.

Аналогичные станции от производителя BLuetti можно увидеть по цене от девяти тысяч гривен на менее производительные станции, от 40 тыс. гривен на модели средней емкости батареи и мощности, и до 200 тыс. гривен за полноценную домашнюю зарядную станцию со сменными батареями.

Похожие изделия от конкурентов по рынку PowerPlant можно найти от шести тысяч гривен, а от Anker, Choetech и Jackery — от десяти тысяч гривен за начальную версию домашней зарядной станции. Начиная от 55 тыс. гривен, производитель Jackery предлагает вместе со станцией приобрести ещё и идущие в комплекте солнечные панели.

Альтернативой для зарядных станций может стать генератор. Как его выбрать и какие генераторы бывают, мы рассказывали тебе раньше.

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