Зима близко: как выбрать генератор для дома

Если ты часто замечаешь некачественную подачу электричества в квартире или доме, тогда можешь подумать о покупке домашнего генератора.
Как правильно выбрать генератор и как вычислить его необходимую мощность?
Читай, как выбрать генератор, какие виды и на что обращать внимание при выборе генератора для дома и дачи, в нашем материале.
Для того чтобы выбрать генератор, нужно понимать, что ты покупаешь генератор не для дома или квартиры, а для тех устройств, которые будут заряжаться через него внутри.
Потому необходимо непременно знать, сколько потребляет тот либо другой электроприбор, который ты желаешь подсоединить к генератору.
Если в твой дом заходит три фазы, но внутри этого дома нет ни одного электроприбора, который работал бы от 380 кВт, тогда нужно обязательно покупать генератор на 220 В.
Если в твой дом заходит три фазы и в нем есть электрооборудование, которое работает от 380 (например, электрический котел), тогда тебе необходимо покупать генератор на 380 В.
Давай разберемся в том, как определить мощность для домашнего генератора
Если у тебя обычное количество техники, то хватит и 3 кВт.
Этой мощности будет хватать на свет и самые важные приборы. К примеру, на телефон, холодильник и т.д.
Одновременно включать фен, стиралку и утюг нельзя.
Цена на бензиновый генератор с максимальной мощностью в 2,8 кВт стартует от 15 тыс. грн.
Если у тебя большой дом с приличным количеством техники, покупай генератор от 5 кВт.
Благодаря такой мощности можно включать компьютер, телевизор, заряжать телефоны и не думать о том, что какие-то приборы или сам генератор смогут сломаться.
Если ты думаешь о покупке трехфазного генератора до 10 кВт, то покупать его можно тогда, когда есть трехфазные потребители, к примеру, насосы, компрессоры и т.д.
В этом случае в ход должен идти генератор с одной фазой. Он позволит лучше использовать мощность.
Если ты хочешь надежный генератор для сильных нагрузок, нужно выбирать генератор с мощностью 12 кВт. Мощность и количество фаз должны отвечать всем требованиям вашего дома, а вид топлива можно выбрать самостоятельно.
Самые популярные генераторы — именно бензиновые.
Они не громкие, недорого стоят, быстро запускаются. Однако долго, беспрерывно работать они не могут.
Также есть дизельные генераторы.
Они без проблем переносят большие нагрузки и могут непрерывно работать достаточно долго. Вместе с тем они очень шумные, громоздкие и дорогостоящие.
Если у тебя не так много электроустройств, подойдет бензиновый генератор (3 кВт).
Для дома с большим количеством устройств покупай бензиновый или двухтопливный генератор (5 кВт).
Если ты хочешь поставить генератор в магазине или в маленьком офисном помещении, покупай бензиновый или дизельный генератор (+-8 кВт).
Для строительства или производства подойдет работающий дизельный генератор (10 кВт и более).
Средняя цена хорошего бензинового генератора стартует от 18 тыс. грн, а дизельного — от 60 тыс. грн.
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