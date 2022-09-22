Зима близко: как выбрать генератор для дома

Если ты часто замечаешь некачественную подачу электричества в квартире или доме, тогда можешь подумать о покупке домашнего генератора.

Как правильно выбрать генератор и как вычислить его необходимую мощность?

Читай, как выбрать генератор, какие виды и на что обращать внимание при выборе генератора для дома и дачи, в нашем материале.

Сейчас также смотрят

Как выбрать генератор

Для того чтобы выбрать генератор, нужно понимать, что ты покупаешь генератор не для дома или квартиры, а для тех устройств, которые будут заряжаться через него внутри.

Потому необходимо непременно знать, сколько потребляет тот либо другой электроприбор, который ты желаешь подсоединить к генератору.

Если в твой дом заходит три фазы, но внутри этого дома нет ни одного электроприбора, который работал бы от 380 кВт, тогда нужно обязательно покупать генератор на 220 В.

Если в твой дом заходит три фазы и в нем есть электрооборудование, которое работает от 380 (например, электрический котел), тогда тебе необходимо покупать генератор на 380 В.

Давай разберемся в том, как определить мощность для домашнего генератора

Для начала нужно составить характеристики каждого члена семьи (кто подключает к сети, сколько энергии это отнимает).

Не забываем о показателях пускового тока. Добавляем эту мощность (она необходима для запуска электроприборов).

Подумай о запасах мощности. Генератор нельзя использовать во всю силу. К полученному числу прибавь 30% запаса.

Как выбрать генератор для дома

Если у тебя обычное количество техники, то хватит и 3 кВт.

Этой мощности будет хватать на свет и самые важные приборы. К примеру, на телефон, холодильник и т.д.

Одновременно включать фен, стиралку и утюг нельзя.

Цена на бензиновый генератор с максимальной мощностью в 2,8 кВт стартует от 15 тыс. грн.

Если у тебя большой дом с приличным количеством техники, покупай генератор от 5 кВт.

Благодаря такой мощности можно включать компьютер, телевизор, заряжать телефоны и не думать о том, что какие-то приборы или сам генератор смогут сломаться.

Как правильно выбирать генератор: сколько должно быть фаз

Если ты думаешь о покупке трехфазного генератора до 10 кВт, то покупать его можно тогда, когда есть трехфазные потребители, к примеру, насосы, компрессоры и т.д.

В этом случае в ход должен идти генератор с одной фазой. Он позволит лучше использовать мощность.

Если ты хочешь надежный генератор для сильных нагрузок, нужно выбирать генератор с мощностью 12 кВт. Мощность и количество фаз должны отвечать всем требованиям вашего дома, а вид топлива можно выбрать самостоятельно.

Как правильно выбрать генератор: виды топлива

Самые популярные генераторы — именно бензиновые.

Они не громкие, недорого стоят, быстро запускаются. Однако долго, беспрерывно работать они не могут.

Также есть дизельные генераторы.

Они без проблем переносят большие нагрузки и могут непрерывно работать достаточно долго. Вместе с тем они очень шумные, громоздкие и дорогостоящие.

Как выбрать генератор для дома

Если у тебя не так много электроустройств, подойдет бензиновый генератор (3 кВт).

Для дома с большим количеством устройств покупай бензиновый или двухтопливный генератор (5 кВт).

Если ты хочешь поставить генератор в магазине или в маленьком офисном помещении, покупай бензиновый или дизельный генератор (+-8 кВт).

Для строительства или производства подойдет работающий дизельный генератор (10 кВт и более).

Как выбрать генератор для дома: сколько стоит

Средняя цена хорошего бензинового генератора стартует от 18 тыс. грн, а дизельного — от 60 тыс. грн.

Зимой нужно быть бережливым, чтобы платежки за коммунальные услуги не шокировали. Ранее мы рассказывали, как сэкономить на отоплении зимой.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!