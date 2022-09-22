Зима близько: як вибрати генератор для дому

Якщо ти часто помічаєш неякісну подачу електрики у квартирі чи будинку, тоді можна подумати про купівлю домашнього генератора.
Як правильно вибрати генератор та як порахувати його необхідну потужність?
Читай, як вибрати генератор, які є види та на що звертати увагу, вибираючи генератор для дому і дачі, у нашому матеріалі.
Для того, щоб вибрати генератор, потрібно розуміти, що ти купуєш його не для будинку чи квартири, а для тих пристроїв, які будуть заряджатися через нього.
Тому потрібно обов’язково знати, скільки споживає той чи інший електроприлад, який ти хочеш під’єднати до генератора.
Якщо у твій будинок заходить три фази, але всередині немає жодного електроприладу, який би працював від 380 кВт, тоді потрібно обов’язково купувати генератор на 220 В.
Якщо ж у твій будинок заходить три фази, і у ньому є електрообладнання, яке працює від 380 (наприклад, електричний котел), тоді тобі необхідно купувати генератор на 380 В.
Розберімося в тому, як визначити потужність для домашнього генератора.
Якщо у тебе звичайна кількість техніки, то вистачить 3 кВт. Цієї потужності вистачатиме на світло і найважливіші прилади. Наприклад, на телефон, холодильник і т.д.
Одночасно вмикати фен, пралку і праску не можна. Ціна на такий бензиновий генератор із максимальною потужністю 2,8 кВт стартує від 15 тис. грн.
Якщо у тебе великий будинок із чималою кількістю техніки, купуй генератор від 5 кВт.
Завдяки такій потужності можна вмикати комп’ютер, телевізор, заряджати телефони і не думати про те, що якісь прилади або сам генератор можуть зламатися.
Якщо ти думаєш про купівлю трифазного генератора до 10 кВт, то купувати його можна тоді, коли є трифазні споживачі. Наприклад, насоси, компресори тощо.
У цьому випадку в хід має йти генератор з одною фазою. Він дозволить краще використовувати потужність.
Якщо ти хочеш надійний генератор для сильних навантажень, потрібно вибирати генератор з потужністю 12 кВт.
Потужність і кількість фаз мають відповідати всім вимогам твоєї оселі. Однак вид палива можна обрати самостійно.
Найпопулярніші генератори — бензинові. Вони не шумні, недорого коштують, швидко запускаються, однак довго, безперервно працювати вони не можуть.
Також існують генератори, які працюють на дизелі.
Вони без проблем переносять великі навантаження і можуть безперервно працювати досить довгий час. Разом з тим вони дуже шумні, громіздкі та дорого коштують.
Якщо в тебе не так багато електроприладів, підійде бензиновий генератор (3 кВт). Для будинку з великою кількістю приладів купуй бензиновий або двопаливний генератор (5 кВт).
Якщо ти хочеш поставити генератор у магазині або маленькому офісному приміщенні, купуй генератор, який працює на бензині або дизелі (8 кВт).
Для будівництва або виробництва підійде генератор, який працює на дизелі (10 кВт і більше).
Середня вартість хорошого бензинового генератора стартує від 18 тис. грн, а от дизельного — від 60 тис. грн.
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