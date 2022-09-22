Зима близько: як вибрати генератор для дому

Якщо ти часто помічаєш неякісну подачу електрики у квартирі чи будинку, тоді можна подумати про купівлю домашнього генератора.

Як правильно вибрати генератор та як порахувати його необхідну потужність?

Читай, як вибрати генератор, які є види та на що звертати увагу, вибираючи генератор для дому і дачі, у нашому матеріалі.

Зараз також дивляться

Як вибрати генератор

Для того, щоб вибрати генератор, потрібно розуміти, що ти купуєш його не для будинку чи квартири, а для тих пристроїв, які будуть заряджатися через нього.

Тому потрібно обов’язково знати, скільки споживає той чи інший електроприлад, який ти хочеш під’єднати до генератора.

Якщо у твій будинок заходить три фази, але всередині немає жодного електроприладу, який би працював від 380 кВт, тоді потрібно обов’язково купувати генератор на 220 В.

Якщо ж у твій будинок заходить три фази, і у ньому є електрообладнання, яке працює від 380 (наприклад, електричний котел), тоді тобі необхідно купувати генератор на 380 В.

Розберімося в тому, як визначити потужність для домашнього генератора.

Для початку треба скласти показники кожного члена сім’ї (хто що підключає до мережі, скільки енергії це забирає).

Не забуваймо про показники пускового струму. Додаємо цю потужність (вона необхідна для запуску електроприладів).

Подбай про запаси потужності. Генератор не можна використовувати на всю силу. До отриманого числа додай 30% запасу.

Як вибрати генератор для дому

Якщо у тебе звичайна кількість техніки, то вистачить 3 кВт. Цієї потужності вистачатиме на світло і найважливіші прилади. Наприклад, на телефон, холодильник і т.д.

Одночасно вмикати фен, пралку і праску не можна. Ціна на такий бензиновий генератор із максимальною потужністю 2,8 кВт стартує від 15 тис. грн.

Якщо у тебе великий будинок із чималою кількістю техніки, купуй генератор від 5 кВт.

Завдяки такій потужності можна вмикати комп’ютер, телевізор, заряджати телефони і не думати про те, що якісь прилади або сам генератор можуть зламатися.

Як правильно вибирати генератор: скільки має бути фаз

Якщо ти думаєш про купівлю трифазного генератора до 10 кВт, то купувати його можна тоді, коли є трифазні споживачі. Наприклад, насоси, компресори тощо.

У цьому випадку в хід має йти генератор з одною фазою. Він дозволить краще використовувати потужність.

Якщо ти хочеш надійний генератор для сильних навантажень, потрібно вибирати генератор з потужністю 12 кВт.

Потужність і кількість фаз мають відповідати всім вимогам твоєї оселі. Однак вид палива можна обрати самостійно.

Як правильно вибирати генератор: види палива

Найпопулярніші генератори — бензинові. Вони не шумні, недорого коштують, швидко запускаються, однак довго, безперервно працювати вони не можуть.

Також існують генератори, які працюють на дизелі.

Вони без проблем переносять великі навантаження і можуть безперервно працювати досить довгий час. Разом з тим вони дуже шумні, громіздкі та дорого коштують.

Як вибрати генератор для дому

Якщо в тебе не так багато електроприладів, підійде бензиновий генератор (3 кВт). Для будинку з великою кількістю приладів купуй бензиновий або двопаливний генератор (5 кВт).

Якщо ти хочеш поставити генератор у магазині або маленькому офісному приміщенні, купуй генератор, який працює на бензині або дизелі (8 кВт).

Для будівництва або виробництва підійде генератор, який працює на дизелі (10 кВт і більше).

Як вибрати генератор для дому: скільки коштує

Середня вартість хорошого бензинового генератора стартує від 18 тис. грн, а от дизельного — від 60 тис. грн.

Узимку треба бути заощадливим, щоб платіжки за комунальні послуги не шокували. Раніше ми розповідали, як зекономити на опаленні взимку.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!