З ребра виготовляли хрящі: як Комбату збирали ніс заново

Він пережив мінно-вибухову травму, півтора місяця був у комі, й попри невтішні прогнози лікарів, повернувся не лише до життя, а й на службу.

Комбат — це позивний військового Сергія, який до поранення був командиром батальйону ЗСУ. Сьогодні чоловік проходить складну реконструктивну операцію з відновлення носа.

Про шлях запеклої боротьби Сергія за життя, розповіла журналістка Ахава Тесленко. Вона познайомилась з військовим у Центрі RECOVERY, де він проходив реабілітацію. Згодом надіслала його історію хірургу Дмитру Слоссеру, який взявся за надскладне відновлення обличчя Комбата, ще й абсолютно безплатно.

Увага! Матеріал містить фото та відео, які не рекомендовано для перегляду дітям та особам з чутливою психікою.

Відновитися після коми

Сергій розповів, що після того, як вийшов з коми, довелося буквально збирати себе по шматочках.

Легше було визначити, де в мене не було пошкодженого тіла, ніж порахувати, що саме пошкоджено, — говорить воїн.

Проте спортивне минуле далося взнаки, і реабілітація пішла доволі швидкими темпами.

— Я вийшов з коми. Враховуючи, що я до поранення займався спортом, моє тіло почало швидко відновлюватися, почав заново ходити. От це було з нуля.

Намагалися списати, але він наполіг

Після такого важкого поранення Сергію пропонували завершити службу. Але чоловік був категорично проти. Мав свою думку — і довів, що правий.

Сьогодні він не просто повернувся у стрій, а виконує бойові завдання. І це — всупереч усьому, включно з офіційними висновками медкомісій.

— Постало питання проходження ВЛК, мені пропонували списатися, — згадує Сергій. — Але в мене було інше бажання, тому я повернувся у стрій.

Сергій також розповів, що у 2022 році був у відрядженні за кордоном, і легко міг залишитися там. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, сів у таксі й поїхав назад в Україну. Сам пішов у військкомат.

— У мене було бажання захищати державу. Навіть після поранення воно не зникло — навпаки, я став ще більш мотивованим.

Операція, складністю девʼять з десяти

Тепер у Сергія попереду чергове випробовування. Хірург Дмитро Слоссер каже: випадок Сергія — один із найскладніших, які йому доводилося бачити. Військовому доведеться буквально зібрати ніс наново.

— Якщо оцінити складність цієї операції, то по десятибальній системі це, мабуть, буде девʼять балів, — пояснює Слоссер.

— Також ми заберемо ребро, з якого виготовимо ті хрящі, яких не вистачає. І зробимо деякі хірургічні маніпуляції, щоб покращити губи, бо там теж є обмеження в плані функції.

Операцію проводять безплатно — за кошт клініки.

— Я не можу охопити все, хоча я вмію виконувати інші види операції, але я обрав суто такий специфічний напрямок травми як реконструкція носа. Ми навіть з фондами не працюємо. Все клініка виконує за власні кошти.

На шляху до відновлення

Пластика носа — складна й багаторівнева процедура. Такі реконструкції зазвичай проходять у кілька етапів: після першого вже видно результат, а наступні — для довершення форми та функції.

Проте Сергій каже, що не вагається. А хірург Дмитро Слоссер додає:

— Я просто радію разом із пацієнтами. Мені надзвичайно приємно бачити, наскільки міняється їхнє життя, наскільки вони повертаються в суспільство, наскільки вони менше комплексують.

Ще одну унікальну операцію провели наші медики спільно з британськими — пересадили бійцю на місце втраченого пальця верхньої кінцівки палець з ноги.

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