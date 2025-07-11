З ребра виготовляли хрящі: як Комбату збирали ніс заново

Він пережив мінно-вибухову травму, півтора місяця був у комі, й попри невтішні прогнози лікарів, повернувся не лише до життя, а й на службу. Комбат — це позивний військового Сергія, який до поранення був командиром батальйону ЗСУ. Сьогодні чоловік проходить складну реконструктивну операцію з відновлення носа. Про шлях запеклої боротьби Сергія за життя, розповіла журналістка Ахава Тесленко. Вона познайомилась з військовим у Центрі RECOVERY, де він проходив реабілітацію. Згодом надіслала його історію хірургу Дмитру Слоссеру, який взявся за надскладне відновлення обличчя Комбата, ще й абсолютно безплатно.Увага! Матеріал містить фото та відео, які не рекомендовано для перегляду дітям та особам з чутливою психікою. Відновитися після коми Сергій розповів, що після того, як вийшов з коми, довелося буквально збирати себе по шматочках. Легше було визначити, де в мене не було пошкодженого тіла, ніж порахувати, що саме пошкоджено, — говорить воїн. Проте спортивне минуле далося взнаки, і реабілітація пішла доволі швидкими темпами. — Я вийшов з коми. Враховуючи, що я до поранення займався спортом, моє тіло почало швидко відновлюватися, почав заново ходити. От це було з нуля. Читати на тему Звикаючи до життя наново. Як проходить реабілітація військових, що втратили зір Читай, як відбувається реабілітація військових з втратою зору, які додатки можуть полегшити життя та чи можливе відновлення зору. Намагалися списати, але він наполіг Після такого важкого поранення Сергію пропонували завершити службу. Але чоловік був категорично проти. Мав свою думку — і довів, що правий. Сьогодні він не просто повернувся у стрій, а виконує бойові завдання. І це — всупереч усьому, включно з офіційними висновками медкомісій. — Постало питання проходження ВЛК, мені пропонували списатися, — згадує Сергій. — Але в мене було інше бажання, тому я повернувся у стрій. Сергій також розповів, що у 2022 році був у відрядженні за кордоном, і легко міг залишитися там. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, сів у таксі й поїхав назад в Україну. Сам пішов у військкомат. — У мене було бажання захищати державу. Навіть після поранення воно не зникло — навпаки, я став ще більш мотивованим. Операція, складністю девʼять з десяти Тепер у Сергія попереду чергове випробовування. Хірург Дмитро Слоссер каже: випадок Сергія — один із найскладніших, які йому доводилося бачити. Військовому доведеться буквально зібрати ніс наново. — Якщо оцінити складність цієї операції, то по десятибальній системі це, мабуть, буде девʼять балів, — пояснює Слоссер. — Також ми заберемо ребро, з якого виготовимо ті хрящі, яких не вистачає. І зробимо деякі хірургічні маніпуляції, щоб покращити губи, бо там теж є обмеження в плані функції. Операцію проводять безплатно — за кошт клініки. — Я не можу охопити все, хоча я вмію виконувати інші види операції, але я обрав суто такий специфічний напрямок травми як реконструкція носа. Ми навіть з фондами не працюємо. Все клініка виконує за власні кошти. На шляху до відновлення Пластика носа — складна й багаторівнева процедура. Такі реконструкції зазвичай проходять у кілька етапів: після першого вже видно результат, а наступні — для довершення форми та функції. Проте Сергій каже, що не вагається. А хірург Дмитро Слоссер додає: — Я просто радію разом із пацієнтами. Мені надзвичайно приємно бачити, наскільки міняється їхнє життя, наскільки вони повертаються в суспільство, наскільки вони менше комплексують. Ще одну унікальну операцію провели наші медики спільно з британськими — пересадили бійцю на місце втраченого пальця верхньої кінцівки палець з ноги. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Життєві історії, Медицина, реабілітація, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter