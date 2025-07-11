Історії Розповіді

З ребра виготовляли хрящі: як Комбату збирали ніс заново

Марія Бондар, редакторка сайту 11 Липня 2025, 21:00
Операція з відновлення носа військовому

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