Історії Розповіді

Палець з ноги — на руку: українські хірурги провели рідкісну операцію

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Липня 2025, 09:00
Палець з ноги — на руку: українські хірурги провели рідкісну операцію

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