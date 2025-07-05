Палець з ноги — на руку: українські хірурги провели рідкісну операцію

Всеукраїнський центр воєнної травми Superhumans провів унікальну операцію з пересадки пальця ноги на місце втраченого пальця руку травмованому військовому. Про це розповіли у Facebook організації.

Назар дістав дуже важке поранення на фронті, внаслідок якого втратив одну руку, а на іншій не стало великого пальця. Саме він відіграє ключову роль у забезпеченні функції захоплення.

Щоб повернути чоловікові здатність керувати рукою, хірурги Superhumans спільно з британськими лікарями провели першу в історії центру операцію з пересадки другого пальця стопи на кисть.

Пересадка пальця з ноги на кисть: унікальна операція Superhumans

Назар так пригадує момент свого поранення:

Ми підходили до машини й в неї влетів FPV-дрон. Відірвало руку, поламало щелепу. На одне око не бачу, на лівій руці відірвало два пальці.

Операція з пересадки тривала кілька годин. Під час неї лікарі мали з’єднати кістку, судини, нерви та сухожилки, щоб пересаджений палець отримав доступ до повноцінного кровопостачання, чутливості й рухливості.

— Лише за місяць після операції Назар уже може відкручувати кришку пляшки та підіймати дрібні предмети, — кажуть в центрі.

Попереду на Назара чекатиме кілька місяців реабілітації, але шанси на повне відновлення функції захоплення цілком реальні.

Доволі таке непогане відчуття, починаю його відчувати, рухати. Це дуже класно. Сподіваюсь, надалі буде повний рух пальця і захват, — розповідає військовий.

Хірурги діляться, що результатом своїх зусиль задоволені. Кровопостачання у пересадженому пальці вже повністю збережене.

Реабілітологи почали працювати з Назаром вже на сьомий день після операції. Нині він може використовувати базові хватки кисті.

— Я хочу відновити свої базові функції, щоб виконувати елементарні завдання: взяти пляшку з водою, щоб попити, чашку з кавою, двері відкрити.

Але основний акцент роблю на хороший хват, щоб тримати в руках автомат і повернутися якомога швидше до служби, — зізнається чоловік.

В Superhumans додають, що в їхньому центрі виконується приблизно 120 операцій з реконструктивної хірургії щомісяця. Та не про все можна розказувати на широкий загал. Проте вони продовжують долучати до відновлення поранених найкращих фахівців України та світу.

Обережно, чутливі кадри!

Раніше ми розповідали про ще одну унікальну операцію, в рамках якої бійцю на 15 хвилин повністю зупинили серце.

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