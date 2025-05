Уламок пройшов через очну орбіту! Лікарі Феофанії провели ювелірну операцію і врятували військового

Ще мить — і уламок міг лишити українського захисника ока, а, можливо, й взагалі життя. Але завдяки професійності київських лікарів та підтримці міжнародних партнерів сталося диво!

Військовий Павло, що був поранений на фронті, отримав шанс на повне відновлення, завдяки операції, яку ще нещодавно вважали майже неможливою. Цією новиною поділився міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Уламок, який міг коштувати життя

29-річний боєць Павло отримав надзвичайно складне поранення обличчя: уламок пройшов через очну орбіту, зупинився біля лобової пазухи та став небезпечним для головного мозку.

Операційне втручання вимагало максимальної точності, адже навіть найменша помилка могла викликати серйозні ускладнення.

— У лікарні Феофанія було ухвалено складне, але виважене рішення: не видаляти уламок через рановий канал, щоб уникнути додаткової травми структур орбіти.

Ювелірна операція

Команда Центру патології ЛОР-органів обрала інноваційний шлях: видалити уламок через носову порожнину, одночасно забезпечивши дренаж лобної пазухи. Це дозволило уникнути травми та зберегти анатомічну цілісність обличчя.

Вдячний фахівцям Феофанії за високий рівень професіоналізму та просування інновацій для українських пацієнтів, — підкреслив Віктор Ляшко.

Ключову роль у підготовці до операції відіграв міжнародний досвід, отриманий завдяки співпраці з клінікою CHU de Lille у Франції. Хоча французькі лікарі рідко мають справу з бойовими травмами, саме їхні технологічні підходи допомогли знайти ефективне рішення в українських умовах.

— Лікарі освоїли нові підходи до лікування й застосували їх у складному клінічному випадку.

Медицина без кордонів

Віктор Ляшко також подякував й Олені Зеленській та Summit of First Ladies and Gentlemen за ініціативу, яка сприяла такому партнерству. Завдяки цій співпраці українські медики вже готуються впровадити нові технології — комп’ютер-асистовану хірургію та лазерну мікроендоскопію гортані.

— Міжнародне медичне партнерство — це про нові можливості для лікування, кращі клінічні рішення та підтримку в складних випадках. Будемо й надалі розвивати такі зв’язки, щоб знання з усього світу ставали реальними рішеннями для наших лікарів, а пацієнти відчували це в якості та доступності медичної допомоги.

