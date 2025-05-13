Здоров'я та краса

Уламок пройшов через очну орбіту! Лікарі Феофанії провели ювелірну операцію і врятували військового

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 13 Травня 2025, 21:00
лікарі
Фото Facebook
Уламок пройшов через очну орбіту! Лікарі Феофанії провели ювелірну операцію і врятували військового
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