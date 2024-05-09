Титановий супергерой! У Львові лікарі видалили уламок міни з голови девʼятирічного хлопчика

Найбільш вразлива група під час війни в Україні — діти. Саме вони постраждали від дій російських загарбників найбільше. Тисячі дітей росіяни викрали та депортували, сотні — вбили. У регіонах, до яких бойові дії розташовані найближче, через постійні обстріли поранення отримують інші неповнолітні.

Девʼятирічний херсонець Михайло Воловиков дістав складне поранення у переддень новорічних свят, 31 грудня 2023 року. Тоді, у Херсоні, першу допомогу йому надали місцеві лікарі, а в Миколаєві провели операцію. Однак один уламок залишився у мозку дитини, адже засів дуже глибоко.

У Львові провели надскладну операцію та дістали уламок міни, який ледь не вбив хлопчика. Як це було та в якому стані дитина зараз — розповіли у Дитячій Лікарні Святого Миколая.

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У Львові лікарі дістали уламок міни з голови дитини

Михайло Воловиков отримав поранення під час прогулянки з другом напередодні Нового року. Обстріл почався раптово, діти заховалися у складське приміщення, однак уламки посікли стіни та поранили дітей. На жаль, 11-річного друга Михайла — смертельно.

Коли після операцій Михайлик опритомнів, виявилось, що ліва частина його тіла повністю паралізована — знерухомленими були рука, нога і пів обличчя. Перші кроки хлопчик зробив лише через місяць після поранення.

Щоб знову почати рухати кінцівками, Михайлик проходив постійну реабілітацію. Та у хлопчика почалися судомні напади, які нагадували про уламок, який так і залишався у голові дитини. Тож батьки негайно почали шукати лікарів, які прооперують їхнього сина.

Погодилися зробити це фахівці Дитячої Лікарні Святого Миколая, що є частиною UNBROKEN KIDS.

— Ми з командою ухвалили складне рішення. Нам потрібно було знайти та видалити маленький шматочок металу на глибині пʼять сантиметрів в мозку та ще й у дуже вузькій зоні. Це приблизно як шукати голку у копиці сіна. А через небезпечну ділянку, в якій зупинився уламок, ми могли ще й зачепити важливі функціональні зони. Хлопчика могло повністю паралізувати, — розповідає дитячий нейрохірург Михайло Ловга.

Як пройшла операція

Як зазначають у Дитячій Лікарні Святого Миколая, операцію провели під мікроскопом та за допомогою системи нейромоніторингу. Лікарі дісталися до вузької ділянки мозку та вийняли звідти восьмиміліметровий уламок ворожої міни.

В ході цієї ж операцію, лікарі також закрили відсутню частину черепа титановою пластиною.

Попереду у Михайлика — тривале відновлення, реабілітація з терапевтами, робота з психологами.

Лікарі зазначають, що після всього, що Михайлик пережив, у нього розвинулися страхи та тривога. Однак сина підтримує мама, повсякчас називаючи його титановим супергероєм.

Титановий супергерой! У Львові лікарі видалили уламок міни з голови девʼятирічного хлопчика / 6 Фотографій

Львівські лікарі вже не вперше проявляють професіоналізм та повертають з того світу і цивільних, і військових. Про унікальну операцію, яку лікарі у Львові провели військовому, ми розповідали в іншому матеріалі.

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