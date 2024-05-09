Титановый супергерой! Во Львове врачи удалили осколок мины из головы девятилетнего мальчика

Наиболее уязвимая группа во время войны в Украине — дети. Именно они пострадали от действий российских захватчиков больше всего. Тысячи детей россияне похитили и депортировали, сотни — убили. В регионах, к которым боевые действия расположены ближе всего, из-за постоянных обстрелов ранения получают другие несовершеннолетние.

Девятилетний херсонец Михаил Воловиков получил сложное ранение в канун новогодних праздников, 31 декабря 2023 года. Тогда, в Херсоне, первую помощь ему оказали местные врачи, а в Николаеве провели операцию. Однако один осколок остался в мозге ребенка, ведь засел очень глубоко.

Во Львове провели сложнейшую операцию и достали осколок мины, который едва не убил мальчика. Как это было и в каком состоянии ребенок сейчас — рассказали в Детской Больнице Святого Николая.

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Во Львове врачи достали осколок мины из головы ребенка

Михаил Воловиков получил ранения во время прогулки с другом накануне Нового года. Обстрел начался внезапно, дети спрятались в складское помещение, однако осколки посекли стены и ранили детей. К сожалению, 11-летнего друга Михаила — смертельно.

Когда после операций Миша пришел в себя, оказалось, что левая часть его тела полностью парализована — обездвиженными были рука, нога и пол-лица. Первые шаги мальчик сделал только через месяц после ранения.

Чтобы снова начать двигать конечностями, Миша проходил постоянную реабилитацию. Но у мальчика начались судорожные приступы, которые напоминали об осколке, что так и оставался в голове ребенка. Поэтому родители немедленно начали искать врачей, которые прооперируют их сына.

Согласились сделать это специалисты Детской Больницы Святого Николая, которая является частью UNBROKEN KIDS.

— Мы с командой приняли сложное решение. Нам нужно было найти и удалить маленький кусочек металла на глубине пять сантиметров в мозге, да еще и в очень узкой зоне. Это примерно как искать иголку в стоге сена.

А из-за опасного участка, в котором остановился осколок, мы могли еще и задеть важные функциональные зоны. Мальчика могло полностью парализовать, — рассказывает детский нейрохирург Михаил Ловга.

Как прошла операция

Как отмечают в Детской Больнице Святого Николая, операцию провели под микроскопом и с помощью системы нейромониторинга. Врачи добрались к узкому участку мозга и вынули оттуда восьми миллиметровый осколок вражеской мины.

В ходе этой же операции, врачи также закрыли недостающую часть черепа титановой пластиной.

Впереди у Миши — длительное восстановление, реабилитация с терапевтами, работа с психологами.

Врачи отмечают, что после всего, что Миша пережил, у него развились страхи и тревога. Однако сына поддерживает мама, постоянно называя его титановым супергероем.

Титановый супергерой! Во Львове врачи удалили осколок мины из головы девятилетнего мальчика / 6 Фотографий

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