Титановый супергерой! Во Львове врачи удалили осколок мины из головы девятилетнего мальчика

Наиболее уязвимая группа во время войны в Украине — дети. Именно они пострадали от действий российских захватчиков больше всего. Тысячи детей россияне похитили и депортировали, сотни — убили. В регионах, к которым боевые действия расположены ближе всего, из-за постоянных обстрелов ранения получают другие несовершеннолетние.
Девятилетний херсонец Михаил Воловиков получил сложное ранение в канун новогодних праздников, 31 декабря 2023 года. Тогда, в Херсоне, первую помощь ему оказали местные врачи, а в Николаеве провели операцию. Однако один осколок остался в мозге ребенка, ведь засел очень глубоко.
Во Львове провели сложнейшую операцию и достали осколок мины, который едва не убил мальчика. Как это было и в каком состоянии ребенок сейчас — рассказали в Детской Больнице Святого Николая.
Михаил Воловиков получил ранения во время прогулки с другом накануне Нового года. Обстрел начался внезапно, дети спрятались в складское помещение, однако осколки посекли стены и ранили детей. К сожалению, 11-летнего друга Михаила — смертельно.
Когда после операций Миша пришел в себя, оказалось, что левая часть его тела полностью парализована — обездвиженными были рука, нога и пол-лица. Первые шаги мальчик сделал только через месяц после ранения.
Чтобы снова начать двигать конечностями, Миша проходил постоянную реабилитацию. Но у мальчика начались судорожные приступы, которые напоминали об осколке, что так и оставался в голове ребенка. Поэтому родители немедленно начали искать врачей, которые прооперируют их сына.
Согласились сделать это специалисты Детской Больницы Святого Николая, которая является частью UNBROKEN KIDS.
Согласились сделать это специалисты Детской Больницы Святого Николая, которая является частью UNBROKEN KIDS.
— Мы с командой приняли сложное решение. Нам нужно было найти и удалить маленький кусочек металла на глубине пять сантиметров в мозге, да еще и в очень узкой зоне. Это примерно как искать иголку в стоге сена.
А из-за опасного участка, в котором остановился осколок, мы могли еще и задеть важные функциональные зоны. Мальчика могло полностью парализовать, — рассказывает детский нейрохирург Михаил Ловга.
Как отмечают в Детской Больнице Святого Николая, операцию провели под микроскопом и с помощью системы нейромониторинга. Врачи добрались к узкому участку мозга и вынули оттуда восьми миллиметровый осколок вражеской мины.
В ходе этой же операции, врачи также закрыли недостающую часть черепа титановой пластиной.
В ходе этой же операции, врачи также закрыли недостающую часть черепа титановой пластиной.
Впереди у Миши — длительное восстановление, реабилитация с терапевтами, работа с психологами.
Врачи отмечают, что после всего, что Миша пережил, у него развились страхи и тревога. Однако сына поддерживает мама, постоянно называя его титановым супергероем.
Львовские врачи уже не впервые проявляют профессионализм и возвращают с того света и гражданских, и военных. Об уникальной операции, которую врачи во Львове провели военному, мы рассказывали в другом материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.