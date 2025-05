Осколок прошел через глазную орбиту! Врачи Феофании провели ювелирную операцию и спасли военного

Еще мгновение — и осколок мог оставить украинского защитника без глаза, а, возможно, и вообще без жизни. Но благодаря профессионализму киевских врачей и поддержке международных партнеров произошло чудо!

Военный Павел, который был ранен на фронте, получил шанс на полное восстановление, благодаря операции, которую еще недавно считали почти невозможной. Этой новостью поделился министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Осколок, который мог стоить жизни

29-летний боец ВСУ Павел получил чрезвычайно сложное ранение лица: осколок прошел через глазную орбиту, остановился возле лобной пазухи и стал опасным для головного мозга.

Операционное вмешательство требовало максимальной точности, ведь даже малейшая ошибка могла вызвать серьезные осложнения.

— В больнице Феофания было принято сложное, но взвешенное решение: не удалять осколок через раневой канал, чтобы избежать дополнительной травмы структур орбиты.

Ювелирная операция

Команда Центра патологии ЛОР-органов выбрала инновационный путь: удалить осколок через носовую полость, одновременно обеспечив дренаж лобной пазухи. Это позволило избежать травмы и сохранить анатомическую целостность лица.

Благодарен специалистам Феофании за высокий уровень профессионализма и продвижение инноваций для украинских пациентов, — подчеркнул Виктор Ляшко.

Ключевую роль в подготовке к операции сыграл международный опыт, полученный благодаря сотрудничеству с клиникой CHU de Lille во Франции. Хотя французские врачи редко сталкиваются с боевыми травмами, именно их технологические подходы помогли найти эффективное решение в украинских условиях.

— Врачи освоили новые подходы к лечению и применили их в сложном клиническом случае.

Медицина без границ

Виктор Ляшко также поблагодарил и Елену Зеленскую и Summit of First Ladies and Gentlemen за инициативу, которая способствовала такому партнерству. Благодаря этому сотрудничеству украинские медики уже готовятся внедрить новые технологии — компьютер-ассистированную хирургию и лазерную микроэндоскопию гортани.

— Международное медицинское партнерство — это о новых возможностях для лечения, лучших клинических решениях и поддержке в сложных случаях. Будем и в дальнейшем развивать такие связи, чтобы знания со всего мира становились реальными решениями для наших врачей, а пациенты чувствовали это в качестве и доступности медицинской помощи.

