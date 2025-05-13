Здоровье и красота

Осколок прошел через глазную орбиту! Врачи Феофании провели ювелирную операцию и спасли военного

Анастасия Жиденко, редактор сайта 13 мая 2025, 21:00
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Осколок прошел через глазную орбиту! Врачи Феофании провели ювелирную операцию и спасли военного
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