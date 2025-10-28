На вес золота! Павербанки и зарядные станции стремительно подорожали — какая причина

После очередных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины наблюдается резкий рост спроса на устройства резервного питания. Украинцы активно покупают павербанки, зарядные станции, газовые горелки, фонари и генераторы, часто реагируя уже после массовых отключений света.

Это приводит к скачку цен, хотя крупные сети уверяют в отсутствии дефицита. Власти и налоговая служба уже отреагировали на спекуляции, фиксируя случаи искусственного завышения стоимости товаров. Читай в материале, почему цены так резко повышаются и виноваты ли в этой сети магазинов техники.

Цены на павербанки и зарядные станции: ситуация в стране

Ажиотаж особенно усилился после масштабной атаки 10 октября, вызвавшей один из крупнейших блекаутов в Украине за последнее время. По данным продавцов, спрос на павербанки и горелки вырос более чем в 8 раз, на зарядные станции — в 7 раз, а на генераторы — почти в три раза.

Наибольший спрос был именно на зарядные станции и павербанки, когда отключения продолжались более четырех часов… приходили, покупали во что бы то ни стало, чтобы было заряжено

, — рассказал Руслан Чабан, продавец-консультант сети Comfy.

В сети Фокстрот подтверждают: после первого обстрела полки с зарядными станциями и павербанками опустошились за один день.

Люди в большинстве приходят по факту, когда есть необходимость

, — отметил Вадим Гетьман, продавец-консультант

Зарядные станции остаются одними из самых популярных товаров, даже несмотря на высокую стоимость — от 8 тысяч до почти 150 тысяч гривен в зависимости от мощности и марки.

Дистрибьюторы популярных моделей, как EcoFlow, уже принимают предварительные заказы, поскольку склады опустошились в считанные дни после атаки.

И это большие склады. Я сейчас говорю о десятках тысяч зарядных станций

, — объяснил Сергей Силин, бренд-менеджер компании-производителя портативных зарядных станций.

Цены на товары вырастают, но не всегда из-за спроса. По словам Силина, многие запасы формировались в начале года, когда курс валют был ниже. В то же время, иностранные производители реагируют на высокий спрос, снижая цены на мощные модели. К примеру, станция Delta 2 на 1 кВт, которая стоила 49 тысяч гривен, теперь продается за 28 тысяч, а River 2 Pro — с 34 тысяч подешевела до 20 тысяч.

Павербанки остаются лидерами продаж: за последние две недели их цены выросли на 12-15%, колеблясь от 300 до 3 тысяч гривен. Некоторые магазины воспользовались ситуацией для спекуляций, что привлекло внимание Государственной налоговой службы.

Мы уже фиксируем факты стремительного повышения цен на устройства резервного питания — в некоторых случаях в течение последней недели вплоть до 30%.

, — заявила Леся Карнаух, и.о. главы Государственной налоговой службы Украины.

Большие сети, в свою очередь, опровергают обвинения: они работают по ценам от производителя.

Аналитики отмечают, что цены выросли по сравнению с началом года, но после ажиотажа прошлого года магазины накопили запасы и уже продавали эти товары со скидками. В сравнении с блекаутами 2022 и 2024 годов, на этот раз дефицита нет благодаря лучшей подготовке.

Раньше мы рассказывали, как выбрать зарядную станцию ​​под свои нужды.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!