Рік кривавих злочинів: найстрашніші удари РФ по українських містах у 2025

2025 рік став одним з найтрагічніших у історії російсько-української війни: масовані обстріли забрали рекордну кількість життів, перетворивши Україну на країну суцільної жалоби.

Росіяни запустили сотні ракет і тисячі дронів, нищачи міста, інфраструктуру та родини — читай, яким був цей рік для України та які були найтрагічніші події року, над якими плакала вся країна.

Злочини, що вбивають цивільних

Навесні, 4 квітня, Іскандер вдарив по дитячому майданчику в Кривому Розі о 19:00, забравши життя 21 людини, серед яких 9 дітей віком від 3 до 15 років.

За тиждень, 13 квітня, подвійний удар по Сумах у Вербну неділю: 35 загиблих, 127 поранених. Після першого прильоту, небайдужі люди кинулися допомагати пораненим, як тут же пролунав другий вибух.

Літо принесло нові трагедії: 17 червня крилата ракета зруйнувала дев’ятиповерхівку на Солом’янці в Києві — 28 загиблих, рятувальники розбирали завали 39 годин. Ще через шість днів — нова атака, і з нею — нові жертви.

31 липня балістика вразила Святошин – тоді було знайдено тіла 30 загиблих в одному під’їзді.

Тут така гора була мотроху, бетону, до 4 поверху, я думав, хоч би хтось був живий,

— розповідає Дмитро Гайовий, який втратив дружину Наталію та синів Владислава й Романа.

У ніч на 28 серпня РФ атакує Україну великою кількістю ракет та дронів. У місті — 25 загиблих, серед яких трирічна дитина з її мамою.

Без зупинки четвертий рік поспіль Росія продовжує тероризувати прифронтові міста. Жодного дня та жодної ночі без тривог не обходяться Дніпро, Запоріжжя, Харків, Херсон.

Рятувальник Сергій Білоус, помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру ДСНС України в Харківській області, поділився спогадами про атаку 18 серпня 2025 року, коли російські окупанти вдарили п’ятьма дронами по житловому будинку.

Тоді загинуло семеро людей, серед яких вся родина з півторарічним та 16-річним синами. Інша сім’я дивом вижила під бетонними завалами, де рятувальники працювали годинами. Першою звільнили жінку, потім — її чоловіка:

Мені довелося пролізти до нього в завал, ми знаходилися поряд, я проліз до його ніг, мені колеги передали інструментю

19 листопада Тернопіль втратив 38 жителів, серед них 8 дітей: ракети влучили в багатоповерхівки. Камаль втратив дружину та дітей:

Ти бачиш на їх, вони є, а одна секунда — їх немає…

Росіяни систематично атакували залізницю: зруйнували станції Лозова, Синельникове, Козятин, били по вокзалу в Шостці. В червні розтрощили п’ять вагонів потяга з 500 пасажирами. Голова Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначає:

В 2025 році зараз у грудні маємо більше руйнувань ніж в 2023 і 2024 роки разом узяті, попри все це залізничники не зупинялися ні на день, навіть найстрашніші руйнування, такі як приміського вокзалу у Фастові, вже через 6-7 годин поїзди проходили повз цю станцію

Енергетика страждає від постійних атак: 1800 ракет і 50 тисяч дронів.

Одна з наших електростанцій потрапила під обстріл Кинджалів, від електростанції залишився каркас будівлі,

— каже Євгеній Гаркавий, гендиректор ПАТ Центренерго.

Під ударами – склади, виробництва, індустріальні парки. Росіяни нищать підприємства, склади, виробництва, логістичні центри. Росія вбиває, руйнує і не знає покарання.

