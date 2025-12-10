20 доз вакцини за раз: на Київщині медсестра ввела хибне щеплення немовляті

У Боярській лікарні інтенсивного лікування сталася серйозна медична помилка: медсестра ввела двомісячній дитині дві вакцини замість однієї, причому вакцину БЦЖ (проти туберкульозу) — у 20-разовій дозі.

Родина тепер змушена постійно моніторити здоров’я малюка, приймати сильні антибіотики та проходити рентген, а притягти винних до відповідальності в Україні виявляється вкрай складно. Деталі цього страшного інциденту читай у матеріалі.

Лікарська помилка ледь не коштувала життя немовляті: ситуація на Київщині

Інцидент трапився в пологовому будинку, де мати Людмила Скалозуб підписала згоду лише на щеплення від гепатиту. Однак медсестра Леся Заєць помилково ввела ще й БЦЖ, призначену на 20 доз.

БЦЖ на 20 доз розрахована, а вона ці 20 доз одразу вколола

, — розповідає Людмила. Ввечері того ж дня до палати прийшла делегація лікарів, які визнали помилку та повідомили про можливі ризики: змішування вакцин могло спричинити непередбачувані реакції, а передозування БЦЖ — туберкульоз.

Дитину з матір’ю госпіталізували до обласної дитячої лікарні. З того часу малюк приймає протитуберкульозні антибіотики, які викликають проблеми зі сном і животом:

По півдня і півночі ми не спимо, вона кричить.

Уся сім’я щомісяця проходить рентген для моніторингу на туберкульоз.

Людмила подала скарги до лікарні, вимагаючи покарання. Медсестру звільнили за власним бажанням, а головного лікаря усунули з посади.

Адвокатка Алла Панченко вказує на порушення статей 58 Основ законодавства України про охорону здоров’я та 12 Закону про захист від інфекційних хвороб, які гарантують якісну допомогу матері та дитині.

Лікарня визнала помилку в службовому розслідуванні. Медсестру притягнули до дисциплінарної відповідальності, але коментарів на камеру не надали. Сама Леся Заєць на запити не відповідає.

Це не поодинокий випадок: та ж медсестра помилково ввела вакцини іншому немовляті в той самий період, яке також під наглядом. Юридичний радник Олексій Головін пояснює, чому в Україні рідко карають медиків:

Система побудована так, що або звільняється від відповідальності, або немає змоги довести, що працівник — лікар або медсестра — допустив помилку. А взагалі, в українському законодавстві немає визначення, що таке медична чи лікарська помилка.

Міністерство охорони здоров’я та профільний комітет парламенту на запити про подібні ситуації поки не відповіли.

