Відео Україна

20 доз вакцини за раз: на Київщині медсестра ввела хибне щеплення немовляті

Ольга Читайло 10 Грудня 2025, 19:00 3 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь