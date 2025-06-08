Зміна прізвища після одруження: як пройти бюрократичний квест без нервів

Весілля — щаслива мить створення сім’ї. Та зазвичай цю чудову романтичну подію супроводжує найкраща подруга законності та офіційності — бюрократія.

Якщо один з партнерів бере прізвище іншого або обидва вирішують носити подвійне прізвище, то підписами та печатками, які молодята отримають у РАЦСі, справа не обмежиться. Доведеться пройти бюрократичний квест зі зміни документів.

Практичними порадами, які допоможуть оминути усі пастки та труднощі під час зміни прізвища у воєнний стан, поділилася координаторка компонента Е-демократія Програми EGAP Фонду Східна Європа Олександра Радченко для УП.

Зміна прізвища: куди та коли звертатися

— Змінювати прізвище чи ні — особиста справа кожного. Законодавчої вимоги щодо цього немає, — запевняє Олександра.

Однак продумати цей нюанс треба завчасно. Адже після одруження є всього місяць для зміни паспорта, а за використання недійсного документа можна отримати штраф від 1342 до 4026 грн.

Якщо ти вирішив(-ла) лишити своє прізвище, а з появою дитини думка змінилася, то процес зміни документів буде дещо складнішим.

У будь-якому разі поміняти документи можна у ЦНАПі чи будь-якому іншому платному паспортному сервісі.

Оскільки ЦНАП дає змогу поміняти паспорт безкоштовно, туди зазвичай великі черги. Тому записуйся завчасно, одразу після одруження, інакше доведеться йти у платні установи, щоб не платити штраф.

Заміна паспорта коштує по-різному, залежно від термінів оформлення. На сайті ДМС йдеться, якщо ти хочеш оформити паспорт протягом 20 робочих днів, це обійдеться у 558 гривень. За оформлення протягом 10 днів доведеться доплатити. Це коштуватиме 928 гривень. Звернутися за оформленням нового паспорта можна не тільки до ЦНАПу, а й до територіального підрозділу Державної міграційної служби (ДМС).

Оформлення нового закордонного паспорта у 2025 році обійдеться у 1042 гривні (за 20 робочих днів), або у 1682 гривні (за 3-7 робочих днів).

Які документи треба замінювати

Передусім треба змінити паспорт громадянина України. Порядок заміни інших документів не є принциповим, — стверджує експертка.

Закордонний паспорт. У сервісі одночасно замінюють і внутрішній, і закордонний паспорти. Потім із заявою про заміну прізвища можна звернутись лише у разі втрати попереднього документа. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Номер лишається без змін, але ти отримаєш картку з новим прізвищем. Це можна зробити в будь-якій податковій інспекції району. Водійське посвідчення. Дані в банківських, медичних та страхових установах.

Після оновлення паспорта та податкового номера звернися до банку, повідом про зміну даних та надай дійсні документи. З цим же запитом звернися до медичних установ. Треба буде повторно підписати декларацію із сімейним лікарем.

З якими документами йти міняти прізвище

Щоб змінити документи, потрібно підтвердити свою особу. Зробити це допоможуть:

водійське посвідчення;

податковий номер;

свідоцтво про народження;

закордонний паспорт;

документи про освіту: атестати, дипломи;

трудова книжка;

всі інші документи, на яких є твоє фото.

Через війну з підтвердженням особи можуть виникнути труднощі. Особливо, якщо змінити прізвище хоче людина, яка отримувала паспорт на одній з нині окупованих територій.

Наразі неможливо встановити зв’язок з відділеннями паспортних столів, які перебувають під тимчасовою окупацією. Якщо це твоя ситуація, бери з собою якнайбільше документів з переліку.

Зміна прізвища ФОП

На щастя, зазначає експертка, внесення змін до ФОПа через Дію — це найшвидша та найбезболісніша процедура серед усіх перерахованих.

Щоб змінити своє прізвище ФОП, треба спершу відкликати старий електронний підпис (КЕП), отримати новий і вже з ним іти до податкової та відправляти форму F1300204.

Після того як КЕП збережеться в базі та закріпиться за обліковим записом, зайди на портал Дія. Система запропонує змінити прізвище, тож перевір усі дані, зазнач необхідну інформацію та надішли заявку.

Уже протягом години на електронну пошту надійде відповідь щодо змін, а ти зможеш завантажити оновлену виписку з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

