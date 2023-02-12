Пройти бюрократичний квест без нервів: як змінити прізвище після одруження

Весілля — щаслива мить створення сім’ї. Та зазвичай цю чудову романтичну подію супроводжує найкраща подруга законності та офіційності — бюрократія.
Якщо один з партнерів бере прізвище іншого або обидва вирішують носити подвійне прізвище, то підписами та печатками, які молодята отримають у РАЦСі, справа не обмежиться. Доведеться пройти бюрократичний квест зі зміни документів.
Практичними порадами, які допоможуть оминути усі пастки та труднощі під час зміни прізвища у воєнний стан, поділилася координаторка компонента Е-демократія Програми EGAP Фонду Східна Європа Олександра Радченко.
— Змінювати прізвище чи ні — особиста справа кожного. Законодавчої вимоги щодо цього немає, — запевняє Олександра.
Однак продумати цей нюанс треба завчасно. Адже після одруження є всього місяць для зміни паспорта, а за використання недійсного документа можна отримати штраф від 1342 до 4026 грн.
Якщо ти вирішив(-ла) лишити своє прізвище, а з появою дитини думка змінилася, то процес зміни документів буде дещо складнішим.
У будь-якому разі поміняти документи можна у ЦНАПі чи будь-якому іншому платному паспортному сервісі.
У будь-якому разі поміняти документи можна у ЦНАПі чи будь-якому іншому платному паспортному сервісі.
Оскільки ЦНАП дає змогу поміняти паспорт безкоштовно, туди зазвичай великі черги. Тому записуйся завчасно, одразу після одруження, інакше доведеться йти у платні установи, щоб не платити штраф.
Передусім треба змінити паспорт громадянина України. Порядок заміни інших документів не є принциповим, — стверджує експертка.
Після оновлення паспорта та податкового номера звернися до банку, повідом про зміну даних та надай дійсні документи. З цим же запитом звернися до медичних установ. Треба буде повторно підписати декларацію із сімейним лікарем.
Щоб змінити документи, потрібно підтвердити свою особу. Зробити це допоможуть:
Через війну з підтвердженням особи можуть виникнути труднощі. Особливо, якщо змінити прізвище хоче людина, яка отримувала паспорт на одній з нині окупованих територій.
Наразі неможливо встановити зв’язок з відділеннями паспортних столів, які перебувають під тимчасовою окупацією. Якщо це твоя ситуація, бери з собою якнайбільше документів з переліку.
Наразі неможливо встановити зв’язок з відділеннями паспортних столів, які перебувають під тимчасовою окупацією. Якщо це твоя ситуація, бери з собою якнайбільше документів з переліку.
На щастя, зазначає експертка, внесення змін до ФОПа через Дію — це найшвидша та найбезболісніша процедура серед усіх перерахованих.
Щоб змінити своє прізвище ФОП, треба спершу відкликати старий електронний підпис (КЕП), отримати новий і вже з ним іти до податкової та відправляти форму F1300204.
Після того як КЕП збережеться в базі та закріпиться за обліковим записом, зайди на портал Дія. Система запропонує змінити прізвище, тож перевір усі дані, зазнач необхідну інформацію та надішли заявку.
Уже протягом години на електронну пошту надійде відповідь щодо змін, а ти зможеш завантажити оновлену виписку з Єдиного державного реєстру (ЄДР).
Якщо ж ти втратив(-ла) паспорт, то читай наш матеріал. У ньому ми детально розповіли, чи можна отримати паспорт під час війни та що робити, коли документ втрачено.
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