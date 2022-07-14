Здоров'я та краса

Аксесуари, пучки чи пряме волосся? Весільні зачіски 2022: що модно цього року

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 14 Липня 2022, 09:00
Весільні зачіски 2022 ідеї зачісок на середнє, коротке та довге волосся
Фото: Pexels

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