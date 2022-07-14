Аксесуари, пучки чи пряме волосся? Весільні зачіски 2022: що модно цього року

Весілля — одне з найважливіших подій у житті! Воно потребує значної підготовки. У молодят має бути продумане все до дрібниць.
А як щодо зачіски нареченої? Вона також має бути стильною. Вікна розкажуть тобі про тренди 2022 року на весільні зачіски.
Цьогорічні тренди на весільні зачіски різні. Вони і стримані, і елегантні, і хаотичні. Яка з них припаде до душі тобі?
Витончені крабики, непомітні шпильки, елегантні обідки та стрічки — саме це є модним у зачісках сучасної нареченої. Варіантів насправді дуже багато, тож ти можеш додати те, що вигідно підкреслить твій стиль.
Виглядати це може так:
Легкі хвилі не потребують довгої укладки, а тонкі косички — витончений елемент зачіски. До речі, вони гарно поєднуються з прямим та хвилястим волоссям.
А щоб зачіска виглядала справді святково, не забудь додати оригінальний аксесуар.
Обирай свою ідеальну зачіску, і нехай твоє весілля буде найпрекраснішим!
Раніше ми розповідали, як військовий ЗСУ подолав понад тисячу кілометрів, щоб освідчитися своїй коханій.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!