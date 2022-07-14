Аксесуари, пучки чи пряме волосся? Весільні зачіски 2022: що модно цього року

Весілля — одне з найважливіших подій у житті! Воно потребує значної підготовки. У молодят має бути продумане все до дрібниць.

А як щодо зачіски нареченої? Вона також має бути стильною. Вікна розкажуть тобі про тренди 2022 року на весільні зачіски.

Весільні зачіски — тренди 2022 року

Цьогорічні тренди на весільні зачіски різні. Вони і стримані, і елегантні, і хаотичні. Яка з них припаде до душі тобі?

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Зачіски з аксесуарами

Витончені крабики, непомітні шпильки, елегантні обідки та стрічки — саме це є модним у зачісках сучасної нареченої. Варіантів насправді дуже багато, тож ти можеш додати те, що вигідно підкреслить твій стиль.

Виглядати це може так:

Легкі хвилі та тонкі косички. Ера масивних локонів з купою лаку для волосся вже відійшла. Їм на заміну прийшли полегшені варіанти.

Легкі хвилі не потребують довгої укладки, а тонкі косички — витончений елемент зачіски. До речі, вони гарно поєднуються з прямим та хвилястим волоссям.

Пучки. Незмінна класика — зручна і проста. Пучок можна оздобити квітами, заколками або лишити без аксесуарів. Він триматиметься добре протягом усього святкування. А ще його можна зробити високим, середнім та на рівні потилиці.

Зачіски з хвостом. Хвіст також може бути різної висоти та з доданими елементами. Це цікавий варіант, який виглядатиме лаконічно і розкішно водночас.

Пряме волосся. Простий і гарний варіант зачіски, яку точно не треба буде реанімувати під час активного святкування. До того ж, якщо твоє волосся кучеряве, то пряме виглядатиме незвично для тих, хто звик бачити тебе з хвилями.

А щоб зачіска виглядала справді святково, не забудь додати оригінальний аксесуар.

Обирай свою ідеальну зачіску, і нехай твоє весілля буде найпрекраснішим!

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