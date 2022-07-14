Аксессуары, пучки или прямые волосы? Свадебные прически 2022: что модно в этом году

Свадьба — один из важнейших праздников в жизни! Она нуждается в значительной подготовке. У молодоженов должно быть продумано все до мелочей.
А как насчет прически невесты? Она тоже должна быть стильной. Вікна расскажут тебе о трендах 2022 года на свадебные прически.
Сегодняшние тренды на свадебные прически весьма разнообразны. Они и сдержаны, и элегантны, и хаотичны. Какая из них придется тебе по душе?
Выглядеть это может так:
Легкие волны не требуют длинной укладки, а тонкие косички — изящный элемент прически. Кстати, они хорошо сочетаются с прямыми и волнистыми волосами.
Пучок будет хорошо держаться на протяжении всего празднования. А еще его можно сделать высоким, средним и на уровне затылка.
К тому же, если твои волосы вьющиеся, то прямые будут выглядеть необычно для тех, кто привык видеть тебя с волнами.
А чтобы прическа выглядела по-настоящему празднично, не забудь добавить оригинальный аксессуар.
Выбирай свою идеальную прическу, и пусть твоя свадьба будет самой прекрасной!
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