Аксессуары, пучки или прямые волосы? Свадебные прически 2022: что модно в этом году

Свадьба — один из важнейших праздников в жизни! Она нуждается в значительной подготовке. У молодоженов должно быть продумано все до мелочей.

А как насчет прически невесты? Она тоже должна быть стильной. Вікна расскажут тебе о трендах 2022 года на свадебные прически.

Свадебные прически — тренды 2022 года

Сегодняшние тренды на свадебные прически весьма разнообразны. Они и сдержаны, и элегантны, и хаотичны. Какая из них придется тебе по душе?

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Прически с аксессуарами. Изящные крабики, незаметные шпильки, элегантные ободки и ленты — именно это модно в прическах современной невесты. Вариантов очень много, поэтому ты можешь добавить то, что выгодно подчеркнет твой стиль.

Выглядеть это может так:

Легкие волны и тонкие косички. Эра массивных локонов с кучей лака для волос уже прошла. Им на смену пришли облегченные варианты.

Легкие волны не требуют длинной укладки, а тонкие косички — изящный элемент прически. Кстати, они хорошо сочетаются с прямыми и волнистыми волосами.

Пучки. Неизменная классика — удобная и простая. Его можно украсить цветами, заколками или оставить без аксессуаров.

Пучок будет хорошо держаться на протяжении всего празднования. А еще его можно сделать высоким, средним и на уровне затылка.

Прически с хвостом. Хвост также может быть разной высоты и с добавленными элементами. Это неплохой вариант, который будет выглядеть лаконично и дорого.

Прямые волосы. Простой и красивый вариант прически, которую точно не придется реанимировать во время активного празднования.

К тому же, если твои волосы вьющиеся, то прямые будут выглядеть необычно для тех, кто привык видеть тебя с волнами.

А чтобы прическа выглядела по-настоящему празднично, не забудь добавить оригинальный аксессуар.

Выбирай свою идеальную прическу, и пусть твоя свадьба будет самой прекрасной!

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