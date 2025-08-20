Солоні кавуни: покроковий рецепт, як приготувати на зиму

Солоні кавуни — це незвичайна та смачна закуска, яку легко приготувати в домашніх умовах.

Засолити їх можна навіть без бочки, використавши звичайні банки. Цей рецепт дозволить насолоджуватися улюбленим смаком навіть у холодну пору року.

Підготовка інгредієнтів

Для приготування вам знадобиться невеликий кавун з тонкою шкіркою. Його потрібно ретельно вимити, а потім порізати на зручні шматочки. За бажанням, можна видалити насіння.

Також підготуй інгредієнти для розсолу. На кожні 2 літри води візьми 1/2 склянки солі та 1/4 склянки цукру.

Додай спеції на смак: перець горошком, гвоздику, лавровий лист або зерна гірчиці.

Покроковий рецепт

Засолювання. Розчини у воді сіль і цукор, додай спеції. Розклади підготовлені шматочки кавуна в посудину і залий розсолом так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Залиш кавуни просолюватися на 24 години. Консервація. Після засолювання вийми кавуни, розклади їх у стерилізовані банки. Залий їх свіжим розсолом (якщо готуєш новий) або тим самим, в якому вони солилися. Для кращого зберігання додай трохи 9% оцту в кожну банку. Зберігання. Щільно закрий банки кришками. Готові солоні кавуни найкраще зберігати в прохолодному місці. При правильних умовах вони можуть зберігатися до 1,5 місяця.

Корисні поради

Для кращого смаку і зберігання додавай у банки листя смородини, вишні або хрону.

Якщо ти солиш кавуни в бочці, стеж за процесом бродіння, щоб отримати ідеальний результат.

Готові кавуни слід зберігати при температурі від 0 до -9°C.

Переконайся, що кавуни добре просолені, щоб уникнути псування продукту.

