Навіщо замочувати огірки перед консервацією: відкриваємо секрет хрустких закруток

Замочувати огірки у холодній воді перед консервацією — це не просто давня традиція господарок, а технологія, заснована на знанні фізичних процесів, що відбуваються зовні та всередині овочів.
Огірки замочують і для маринування з оцтом, і для засолювання чи квашення. Розберемося, чому саме так роблять — з наукової точки зору.
Навіщо замочувати огірки у воді
Не секрет, що після збору врожаю огірок стрімко втрачає вологу через шкірку. Усередині утворюються мікропорожнечі, клітини в’януть.
А от замочування запускає процес осмосу: плоди вбирають воду, відновлюють внутрішній тиск. Якщо закатати в’ялий огірок, гарячий маринад просто розм’якшить його тканини, перетворить їх на кашу.
Замочувати огірки у воді перед консервацією варто і для того, щоб прибрати з них зайве повітря. У м’якоті свіжого огірка є бульбашки кисню. Якщо їх не витіснити водою під час замочування, вони залишаться у банці. Як наслідок, в ній накопичяться бактерії, може з’явитися пліснява.
На користь ідеї замочування говорить і ще один аргумент: вода вимиває зі шкірки огірків кукурбітацин — речовину, яка дає гіркий смак і виводить нітрати – їхня концентрація знижується на 15–20%.
Як правильно замочувати огірки перед засолюванням та маринуванням
Правильно замочений огірок у консервації не зморщується, а зберігає ідеальну форму. Маринад проникає всередину овочів рівномірно і повільно. А це дає той самий соковитий хрускіт, який ми відчуваємо, коли смакуємо солінням чи маринованими огірочкамми.
Чотири правила замочування для хрумких огірків
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Вода має бути крижаною. Тепла вода лише посилить в’ялість. Можна додавати у таз кубики льоду.
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Оптимальний термін вимочування для свіжозібраних огірків — 2–3 години, для купованих, або тих, що полежали — 4–6 годин. Тримати понад 8 годин не можна: почнеться процес бродіння, і плоди закиснуть ще до банки.
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Обов’язково міняти воду кожні 1,5–2 години, щоб вона залишалася холодною, а вимитий бруд не вбирався назад.
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Після замочування огірки потрібно ретельно промити проточною водою, зрізати кінчики (за бажанням) і одразу розкласти у банки.
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