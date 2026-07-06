Стиль життя Їжа та рецепти

Навіщо замочувати огірки перед консервацією: відкриваємо секрет хрустких закруток

Ольга Петухова, редакторка сайту 06 Липня 2026, 16:00 2 хв.
навіщо замочувати огірки
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь