Саміт НАТО в Анкарі 2026: чого чекають від зустрічі Зеленського і Трампа

7–8 липня 2026 року столиця Туреччини, Анкара, стане центром світової політики — тут у Президентському комплексі Бештепе відбудеться черговий Саміт НАТО.

Ця зустріч лідерів 32 країн Альянсу та партнерів проходить у критичний момент для європейської безпеки. Які питання розглядатимуться і чи зустрінуться на полях саміту Володимир Зеленський і Дональд Трамп — у матеріалі.

Саміт НАТО в Анкарі 2026: програма заходу

Головна увага союзників на саміті в Анкарі буде прикута до війни Росії проти України, зміцнення обороноздатності Альянсу та переговорів між світовими лідерами.

Офіційна програма передбачає, що 7 липня пройдуть зустрічі міністрів закордонних справ і оборони, а також засідання Ради НАТО – Україна.

Паралельно стартує Форум оборонної промисловості (NSDIF26) — найбільший в історії НАТО, де сотні компаній, зокрема з України, підпишуть контракти на спільне виробництво та закупівлю зброї.

Увечері 7 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийме лідерів держав на офіційній вечері.

8 липня заплановані церемонія відкриття саміту, пленарне засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і підсумкова пресконференція генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Серед питань саміту найголовнішими вважають оцінку виконання країнами-членами історичного плану щодо збільшення оборонних бюджетів до 5% від ВВП.

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Саміт НАТО в Анкарі 2026: чи відбудеться зустріч Зеленського та Трампа

Особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа запланована на середу, 8 липня.

Цьому передувала їхня телефонна розмова 4 липня, під час якої лідери обговорили дипломатичні зусилля для завершення війни.

Також Трамп мав тривалу розмову з Володимиром Путіним. Він не полишає надії досягти мирної угоди і планує обговорити із Володимиром Зеленським конкретні кроки щодо припинення бойових дій, а після цього знову провести переговори з Кремлем.

Які рішення щодо України очікуються на саміті НАТО в Анкарі

Вступу України до Альянсу не прогнозують, НАТО підтвердить незворотність євроатлантичного шляху України. Будуть ухвалені конкретні рішення по Україні:

Нові внески до програми PURL: Країни-партнери планують виділити додаткові кошти на закупівлю американського озброєння для ЗСУ, насамперед ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Саміт закріпить провідну роль нової структури НАТО з аналізу, тренування та забезпечення безпеки України, яка планує підтримку ЗСУ на 24 місяці вперед.

Раніше ми розповідали, скільки країн входять у НАТО і дали повний перелік членів Північноатлантичного альянсу.

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