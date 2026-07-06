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Саміт НАТО в Анкарі 2026: чого чекають від зустрічі Зеленського і Трампа

Ольга Петухова, редакторка сайту 06 Липня 2026, 13:00 3 хв.
саміт нато в анкарі
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