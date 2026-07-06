Для тебе Війна в Україні

Мешканців Вишневого закликали не виходити на вулицю через загрозу детонації: оголошено евакуацію

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Липня 2026, 11:30 4 хв.
Вишневе на Київщині під ударом: що відомо про вибухи та наслідки
Фото Facebook ДСНС України

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