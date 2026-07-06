Мешканців Вишневого закликали не виходити на вулицю через загрозу детонації: оголошено евакуацію

У Вишневому на Київщині після масованої російської атаки мешканців закликали не виходити на вулицю через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Через влучання територію навколо місця удару оточили правоохоронці, а влада просить людей не наближатися до небезпечної зони.

Водночас унаслідок нічного обстрілу Київщини загинула одна людина, ще щонайменше 15 отримали поранення, серед них — дев’ятимісячна дитина.

Приліт у Вишневому: що відомо про наслідки ворожої атаки

За даними очільника Київської ОВА Миколи Калашніка, найбільш напружена ситуація наразі спостерігається у Вишневому. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження є вкрай небезпечним.

— Місцева влада та екстрені служби попереджають: через приліт у Вишневому виникла реальна загроза повторної детонації боєприпасів. Вибухонебезпечні предмети можуть спрацювати будь-якої миті, тому територію навколо місця влучання оточено поліцією, — зазначив посадовець.

Вибухи у Вишневому сьогодні спричинили не лише руйнування будівель, а й серйозні логістичні проблеми. Враховуючи, що відстань від Києва до Вишневого є мінімальною, удар по передмістю миттєво позначився на транспортному сполученні зі столицею.

Зокрема, Укрзалізниця була змушена змінити маршрути низки поїздів, серед яких рейси з Харкова до Холма, з Кам’янця-Подільського до Києва, а також потяги з Дніпра та Львова. На фастівському напрямку залізничники організували автобусні шатли між Бояркою та Києвом для перевезення пасажирів.

Також голова Кивської ОВА зазначив, що ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою, а кількість потерпілих продовжує зростати. На цей час відомо про 15 травмованих жителів області, одинадцятеро з яких госпіталізовані до лікарень.

Особливий біль викликає звістка про те, що серед постраждалих опинилася дев’ятимісячна дівчинка. Калашник попередив, що кількість жертв може збільшитися, оскільки рятувальні операції тривають.

Вишневе сьогодні: де пролунали вибухи

Вишнева міська територіальна громада офіційно звернулася до мешканців із закликом залишатися в укриттях.

Зокрема, людям категорично заборонено виходити на вулиці Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна. Підприємствам у цій зоні також рекомендовано припинити роботу.

Для тих, хто не має змоги виїхати самостійно, розгорнуто пункти евакуації. У Вишневому такий пункт діє за адресою вулиця Європейська, 30, а в селі Крюківщина людей чекають на вулиці Балукова, 1Е. З собою просять мати документи, воду та необхідні ліки.

Вишнева міська рада попередила про можливість повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Через російський удар на місцях ураження залишилися елементи, що становлять смертельну загрозу та можуть вибухнути будь-якої миті. Поліція та ДСНС повністю оточили небезпечні зони, а мешканців закликають не наближатися до місць, де тривають аварійні роботи.

Мешканців просять не наближатися до уламків ракет чи безпілотників. Будь-який підозрілий предмет може бути смертельно небезпечним. Якщо ви помітили уламки або нерозірвані снаряди, одразу телефонуйте 101 або 102.

— Усі екстрені та оперативні служби залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки. Працівники Національної поліції та ДСНС при необхідності здійснюють евакуацію населення з небезпечних територій, — акцентували у мерії.

У Вишневому евакуйовано 479 жителів. Усі профільні служби продовжують працювати на місцях. Постраждалі отримують всю необхідну медичну та іншу допомогу.

Обстріл Київщини: що відомо

Микола Калашник повідомив, що наслідки російської атаки зафіксували у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах.

Пошкоджено приватні будинки, підприємства та інші об’єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілів.

— На жаль, у Бучанському районі загинула людина. Щирі співчуття рідним і близьким. Росія вкотре цілеспрямовано б’є по мирних людях і цивільній інфраструктурі, — зазначив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Також він додав, що кількість загиблих унаслідок масованої ворожої атаки на Київщину зросла до трьох. Станом на зараз відомо про 26 постраждалих, серед них — двоє дітей: немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина.

До медичних закладів госпіталізовано 18 людей, троє з них перебувають у важкому стані. Ще чотирьом постраждалим допомогу надали на місці.

Нагадаємо, вночі 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети.

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