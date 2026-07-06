Всесвітній день поцілунку 2026: дивовижні факти про свято, яке єднає

6 липня світ відзначає одне з найприємніших та найтепліших свят — Всесвітній день поцілунку.

Свято народилося у Великій Британії ще наприкінці дев’ятнадцятого століття, а згодом отримало офіційне визнання ООН і перетворилося на міжнародний день любові та відкритості.

Головна його ідея надзвичайно проста: нагадати всім, що поцілунок – це жест, який єднає людей.

Всесвітній день поцілунку 2026

Поцілунок — це не просто приємна традиція, а складний біохімічний і психологічний процес, який вивчає ціла наука — філематологія. З погляду науки, звичайний дотик губ запускає в нашому організмі справжній феєрверк.

Під час пристрасного французького поцілунку задіюється до 34 м’язів обличчя та ще близько 112 м’язів усього тіла для підтримання пози. Така гімнастика чудово покращує кровообіг, розгладжує шкіру та є природною профілактикою зморшок.

Окрім цього, це неймовірний хімічний коктейль. Усього за один поцілунок мозок дає команду на викид гормонів щастя:

Окситоцин — гормон прив’язаності, що знижує тривожність і дарує відчуття безпеки.

Ендорфіни+Дофамін — викликають ейфорію та діють як природне знеболювальне.

Кортизол (гормон стресу), навпаки, стрімко падає, і це робить поцілунки ідеальним антидепресантом.

Один палкий поцілунок тривалістю в хвилину спалює близько 6–26 калорій. Звісно, спортзал це не замінить, але погодьтеся — процес значно приємніший!

Науковці вважають, що поцілунок допомагає нам на підсвідомому рівні обрати генетично ідеального партнера. Виявляється, через рецептори нюху та смаку ми зчитуємо інформацію про імунну систему людини.

Всесвітній день поцілунку: цікаві факти

Найдовший поцілунок в історії людства тривав неймовірні 58 годин, 35 хвилин і 58 секунд.

Цей рекорд у 2013 році встановила подружня пара з Таїланду — Екачай та Лаксана Тіранарат. За правилами марафону їм не можна було перериватися навіть на сон чи туалет.

А ще дослідження показують, що чоловіки, які щоранку цілують своїх дружин перед виходом на роботу, живуть у середньому на 5 років довше і рідше потрапляють в автомобільні аварії.

Поцілунки стимулюють виділення слини, яка нормалізує кислотність у роті та захищає зуби від карієсу. Тож це ще й природний стоматолог!

Однак цілуються далеко не всі народи. Близько 10% населення планети з культурних чи гігієнічних міркувань не практикують поцілунки губами. Наприклад, для ескімоського чи маорійського вітання “понгі” потрібно потертися носами та щоками для обміну диханням життя.

Як відсвяткувати Всесвітній день поцілунку 2026

День поцілунку — гарний привід подарувати тепло тим, хто поруч. Свято випало на понеділок, тож почни ранок із ніжного поцілунку-сюрпризу: це зарядить коханого (-у) гормонами щастя на весь робочий тиждень.

Ввечері влаштуй затишне побачення: приготуйте разом легку вечерю, увімкніть романтичне кіно чи прогуляйтеся під зорями. Головне — ваше тепло і відчуття, що виразом.

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