День податківця України: історія свята та короткі привітання для рідних та друзів

Кожен з нас є платником податків, і як відповідальні громадяни, ми розуміємо, що саме з них складається державний бюджет і загалом добробут країни. А самі податківці роблять важливу справу, скеровуючи фінансові потоки в потрібному напрямі. Коли саме вони відзначають своє професійне свято — День податківця України — читай у матеріалі.

Коли День податківця України

До 2020 року податківці святкували разом із митниками, поки кожна зі служб не отримала своє власне свято. День податківця України тепер відзначають в середині літа — 2 липня.

Самі податківці жартують, що є найкращими друзями підприємців, і що ті не можуть заснути без думки про них, а у бізнес-середовищі ходить приказка: “Здав звіт — милішим став світ”. Та попри жарти, тісний тандем між підприємництвом та податковою службою насправді допомагає розвиватися бізнесу.

Зараз, коли в країні йде війна, робота з наповнення казни важлива, як ніколи раніше.

Історія свята

Сучасна податкова служба була створена в Україні в 1990 році, але ще протягом десяти років її працівники взагалі не мали професійного свята. У 2000-му вирішили що це буде 30 жовтня, а потім дату змінили на 2 липня. Причиною стала реорганізація Служби і її розподіл на податкову та митну.

Тож з 2020 року згідно з указом президента України свято відзначають як День податківця України замість Дня працівника податкової та митної справ України.

У професійне свято вшановують найкращих працівників, вони отримують нагороди та премії від керівництва. Приймають теплі привітання від рідних та друзів.

Короткі привітання з Днем податківця України

Вітаю з професійним святом! Нехай цей день принесе тобі усвідомлення того, яку важливу та корисну справу ти робиш, а керівництво віддячить за плідну працю! Твої професійні здібності потрібні державі, а твоя мудрість і справедливість рухатимуть нас до кращого, більш заможного, життя.

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З Днем податківця! Бажаю тобі бути пильним і скрупульозним, і щоб твій перфекціонізм приносив користь і державі, і справі, і тобі самому! Задоволення від роботи та натхнення!

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Вітаю з професійним святом, Днем податківця України! Нехай всі платники податків поважатимуть закон і порядок, і тобі не доведеться бути суворим і безжальним до тих, хто ухиляється це робити! Міцних тобі нервів, багато терпіння, і задоволення від справи, яка робить нашу країну заможнішою!

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Вітаю з твоїм святом! Ти стоїш на сторожі податкової бюджету, тож нехай у роботі буде менше “нелегалів” — порушників, а твоя мудрість та щирість створить тобі імідж Професіонала з великої літери! Удачі й особистого щастя!

До речі, якщо хочеш зробити подарунок комусь зі своїх близьких до свята, то двічі подумай, чи переказувати ці кошти саме на картку. Чому? Читай, як оподатковуватимуть перекази між картками.

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