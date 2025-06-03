Тепер даруємо кошти готівкою? Як оподатковуватимуть перекази між картками

За кошти, які тобі надсилають на картку, потрібно буде сплачувати податок! Українці обурені новими правилами оподаткування переказів на банківські картки. За які перекази від рідних можна буде не сплачувати податки? Як правильно задекларувати доходи, аби уникнути штрафів?

Штрафи і податки за перекази з картки на картку

Думка українців розділилася: одні кажуть, що це посягання на подарунки та особисті кошти, а інші — переконані, що так стежитимуть за прихованими джерелами доходу.

Я вважаю, що держава й так обкладає достатніми податками! І за перекази навіть на карту своїй дитині якихось коштів я не маю нічого сплачувати, бо вже сплатила податки з цих коштів!

З погляду податкової служби і кодексу, будь-які кошти, що потрапляють на твою картку, є доходом, з якого потрібно платити податок, декларувати.

Не підлягатимуть оподаткуванню: позики, соціальна допомога, стипендії, різні види державної допомоги. А також перекази від членів родини першого та другого ступеня спорідненості (чоловіки та дружини, діти, дід, баба, онуки, брати та сестри).

Навіть тут є виняток: якщо йдуть перекази між резидентами України і нерезидентами, — пояснює керівник практики податкового права Василь Андрусяк.

Якщо незнайомі люди надішлють тобі кошти, найімовірніше, це може відбуватися за надання певних послуг. У такому випадку доведеться сплачувати податок.

Якщо це подарунок, сплатити доведеться 5% ПДФО і 5% військового збору. Загалом 10% від суми операції. Якщо ж документів немає, кошти сприйматимуться як інший дохід — і оподатковуватимуться 18% ПДФО і 5% військового збору.

Експерт пояснює: поки немає механізму, який би автоматично вираховував і знімав із відповідних надходжень податок. Тож поки що це на совісті громадян. Українці самостійно мають подавати декларації і повідомляти державі про отримані доходи раз на рік у травні.

Найбільше питань матиме податкова до тих, хто не працює і отримує кошти на картки.

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