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Тепер даруємо кошти готівкою? Як оподатковуватимуть перекази між картками

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 03 Червня 2025, 22:00

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