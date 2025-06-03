Теперь дарим деньги наличкой? Как будут облагать налогом переводы между картами

За деньги, которые тебе отправляют на карту, нужно будет платить налог! Украинцы возмущены новыми правилами налогообложения переводов на банковские карты. За какие переводы от родных можно будет не платить налоги? Как правильно задекларировать доходы во избежание штрафов?

Штрафы и налоги за переводы с карты на карту

Мнение украинцев разделилось: одни говорят, что это посягательство на подарки и личные деньги, а другие убеждены, что так будут следить за скрытыми источниками дохода.

Я считаю, что государство и так облагает достаточными налогами! И за переводы даже на карту своему ребенку каких-то средств я не должна ничего платить, потому что уже уплатила налоги с этих денег!

С точки зрения налоговой службы и кодекса, любые денежные средства, попадающие на твою карточку, являются доходом, с которого нужно платить налог, декларировать.

Не будут подлежать налогообложению: ссуды, социальная помощь, стипендии, различные виды государственной помощи. А также переводы от членов семьи первой и второй степени родства (супруги, дети, дед, баба, внуки, братья и сестры).

Даже здесь исключение: если идут переводы между резидентами Украины и нерезидентами, — объясняет руководитель практики налогового права Василий Андрусяк.

Если незнакомые люди пришлют тебе деньги, вероятнее всего, это может происходить при предоставлении определенных услуг. В таком случае придется платить налог.

Если это подарок, уплатить придется 5% НДФЛ и 5% военного сбора. В общей сложности 10% от суммы сделки. Если же документов нет, деньги будут восприниматься как другой доход — и будут облагаться налогом 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Эксперт объясняет: пока нет механизма, который автоматически вычислял бы и снимал с соответствующих поступлений налог. Так что пока это на совести граждан. Украинцы самостоятельно должны подавать декларации и сообщать государству о полученных доходах раз в год в мае.

Больше всего вопросов налоговая будет иметь к тем, кто не работает и получает деньги на карточки.

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