Видео Украина

Теперь дарим деньги наличкой? Как будут облагать налогом переводы между картами

Анастасия Грубрина, журналист сайта 03 июня 2025, 22:00

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь