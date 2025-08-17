Закрутка від Памели Андерсон: незвичайні огірки з пелюстками троянд

Акторка Памела Андерсон здивувала гастрономічний світ, випустивши лімітовану партію консервованих огірків. Цей незвичайний продукт виготовлено за її сімейним рецептом, що передавався з покоління в покоління, і має доволі екстравагантний інгредієнт — пелюстки троянд.

Рецепт, який Памелі Андерсон передала її бабуся Ві, тепер доступний не лише у кулінарній книзі акторки, але й у справжніх баночках огірків. У співпраці з брендом Flamingo Estate вона випустила благодійну партію огірків, до складу яких, окрім троянди, кропу, гірчиці та часнику, додали рожевий перець, чилі гуахільйо та копчену морську сіль.

Огірки від Памели: ціна питання

Ціна однієї баночки становить 38 доларів, і, як запевняють на сайті Flamingo Estate, усі 100% доходів від продажу будуть спрямовані на підтримку Каліфорнійського центру дикої природи, який займається порятунком та реабілітацією тварин.

Завдяки унікальному поєднанню інгредієнтів, огірки Памели Андерсон мають складний і пікантний смак. Попри ніжну репутацію пелюсток троянд, огірки виявилися досить гострими.

Вони поєднують у собі трав’янисті та пікантні нотки з м’яким ароматом троянди, що створює справді особливий смаковий профіль, а їхня хрустка текстура додає ще більшої насолоди.

Таким чином, Памела Андерсон не тільки поділилася сімейною традицією, але й зробила це з благодійною метою, поєднавши гастрономічні експерименти з турботою про природу.

Головне фото: скріншот сайту Flamingo Estate.

