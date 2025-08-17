Закрутка від Памели Андерсон: незвичайні огірки з пелюстками троянд

Огірки від Памели Андерсон Акторка Памела Андерсон здивувала гастрономічний світ, випустивши лімітовану партію консервованих огірків. Цей незвичайний продукт виготовлено за її сімейним рецептом, що передавався з покоління в покоління, і має доволі екстравагантний інгредієнт — пелюстки троянд.Рецепт, який Памелі Андерсон передала її бабуся Ві, тепер доступний не лише у кулінарній книзі акторки, але й у справжніх баночках огірків. У співпраці з брендом Flamingo Estate вона випустила благодійну партію огірків, до складу яких, окрім троянди, кропу, гірчиці та часнику, додали рожевий перець, чилі гуахільйо та копчену морську сіль. Огірки від Памели: ціна питання Ціна однієї баночки становить 38 доларів, і, як запевняють на сайті Flamingo Estate, усі 100% доходів від продажу будуть спрямовані на підтримку Каліфорнійського центру дикої природи, який займається порятунком та реабілітацією тварин. Читати на тему Як зробити хрусткі малосольні огірки нашвидкуруч: секрети миттєвого засолювання Завдяки унікальному поєднанню інгредієнтів, огірки Памели Андерсон мають складний і пікантний смак. Попри ніжну репутацію пелюсток троянд, огірки виявилися досить гострими. Фото: скріншот сайту Flamingo Estate Вони поєднують у собі трав’янисті та пікантні нотки з м’яким ароматом троянди, що створює справді особливий смаковий профіль, а їхня хрустка текстура додає ще більшої насолоди. Фото: скріншот сайту Flamingo Estate Таким чином, Памела Андерсон не тільки поділилася сімейною традицією, але й зробила це з благодійною метою, поєднавши гастрономічні експерименти з турботою про природу.Головне фото: скріншот сайту Flamingo Estate. Раніше ми розповідали, як приготувати класичний ніжинський салат на зиму — смачну і хрустку заготовку з огірків та цибулі в кисло-солодкому маринаді, яка ідеально доповнить будь-який гарнір. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Голлівудські актори, Їжа, Рецепти Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter