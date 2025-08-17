Закрутка от Памелы Андерсон: необычные огурцы с лепестками роз

Актриса Памела Андерсон удивила гастрономический мир, выпустив лимитированную партию консервированных огурцов.

Этот необычный продукт изготовлен по ее семейному рецепту, передававшемуся из поколения в поколение, и содержит довольно экстравагантный ингредиент — лепестки роз.

Рецепт, который актрисе передала ее бабушка Ви, и теперь он доступен не только в кулинарной книге Памелы, но и в реальных баночках. В сотрудничестве с брендом Flamingo Estate она выпустила благотворительную партию огурцов, в состав которых, помимо розы, укропа, горчицы и чеснока, добавили розовый перец, чили гуахильо и копченую морскую соль.

Огурцы от Памелы: цена вопроса

Стоимость одной баночки — 38 долларов, и, как утверждают на сайте Flamingo Estate, все 100% доходов от продаж будут направлены на поддержку Калифорнийского центра дикой природы, который занимается спасением и реабилитацией животных.

Благодаря уникальному сочетанию ингредиентов, огурцы Памелы Андерсон имеют сложный и пикантный вкус. Несмотря на нежную репутацию лепестков роз, огурцы оказались достаточно острыми.

Они сочетают в себе травянистые и пикантные нотки с мягким ароматом розы, что создает действительно особый вкусовой профиль, а их хрустящая текстура добавляет еще больше удовольствия.

Таким образом, Памела Андерсон не только поделилась семейной традицией, но и сделала это с благотворительной целью, сочетая гастрономические эксперименты с заботой о природе.

Главное фото:скриншот сайта Flamingo Estate.

