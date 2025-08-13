Нежинский салат: любимый рецепт для зимних заготовок

Ніжинський салат на зиму Фото Pexels Нежинский салат — это популярная и вкусная заготовка на зиму, которая отлично дополнит любой гарнир.Его главные ингредиенты — огурцы и лук, которые в сочетании с сахаром, солью, перцем, маслом и уксусом создают идеальный кисло-сладкий вкус. Ингредиенты для нежинского салата Огурцы: 2 кг Лук: 250 г Сахар: 100 г Соль: 2 ст. ложки Чёрный молотый перец: 1 ч. ложка Растительное масло: 100 мл Уксус 9%: 100 мл Дополнительно (по желанию): лавровый лист, перец горошком. Читать по теме Быстрые малосольные огурцы в пакете: рецепт на миллион Как приготовить хрустящие ароматные малосольные огурцы в пакете всего за шесть часов — рецепт в материале Пошаговый рецепт нежинского салата из огурцов Подготовка овощей: Тщательно вымойте огурцы. Желательно замочить их в холодной воде на 3 часа, чтобы они стали более хрустящими. Затем нарежьте огурцы тонкими кружочками, а лук — полукольцами. Маринование: Смешайте нарезанные огурцы и лук в большой ёмкости. Добавьте сахар, соль и молотый перец. Оставьте овощи примерно на 1 час, чтобы они пустили сок. Термическая обработка: Добавьте к смеси растительное масло, поставьте на огонь и доведите до кипения. После закипания проварите салат в течение 10 минут, периодически помешивая. Добавление уксуса: Снимите кастрюлю с огня и сразу же влейте уксус. Хорошо перемешайте. Раскладка по банкам: На дно стерилизованных банок положите лавровый лист и перец горошком. Плотно утрамбуйте горячий салат в банки. Консервация: Закатайте банки стерилизованными крышками. Переверните их вверх дном и накройте тёплым одеялом. Оставьте банки в таком положении до полного остывания. Как приготовить идеальный нежинский салат: лайфхаки Для более насыщенного вкуса в рецепт можно добавить другие специи, например, кориандр или гвоздику. Если хочется чего-нибудь поострее, можно увеличить количество молотого перца. Перед тем как закатывать банки, убедитесь, что в них не осталось воздуха. Готовый салат храните в прохладном, тёмном месте. Ранее мы уже рассказывали, как правильно замариновать лук для салата по пошаговому рецепту для идеального вкуса. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter