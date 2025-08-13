Нежинский салат: любимый рецепт для зимних заготовок

Нежинский салат — это популярная и вкусная заготовка на зиму, которая отлично дополнит любой гарнир.

Его главные ингредиенты — огурцы и лук, которые в сочетании с сахаром, солью, перцем, маслом и уксусом создают идеальный кисло-сладкий вкус.

Ингредиенты для нежинского салата

Огурцы: 2 кг

2 кг Лук: 250 г

250 г Сахар: 100 г

100 г Соль: 2 ст. ложки

2 ст. ложки Чёрный молотый перец: 1 ч. ложка

1 ч. ложка Растительное масло: 100 мл

100 мл Уксус 9%: 100 мл

100 мл Дополнительно (по желанию): лавровый лист, перец горошком.

Пошаговый рецепт нежинского салата из огурцов

Подготовка овощей: Тщательно вымойте огурцы. Желательно замочить их в холодной воде на 3 часа, чтобы они стали более хрустящими. Затем нарежьте огурцы тонкими кружочками, а лук — полукольцами. Маринование: Смешайте нарезанные огурцы и лук в большой ёмкости. Добавьте сахар, соль и молотый перец. Оставьте овощи примерно на 1 час, чтобы они пустили сок. Термическая обработка: Добавьте к смеси растительное масло, поставьте на огонь и доведите до кипения. После закипания проварите салат в течение 10 минут, периодически помешивая. Добавление уксуса: Снимите кастрюлю с огня и сразу же влейте уксус. Хорошо перемешайте. Раскладка по банкам: На дно стерилизованных банок положите лавровый лист и перец горошком. Плотно утрамбуйте горячий салат в банки. Консервация: Закатайте банки стерилизованными крышками. Переверните их вверх дном и накройте тёплым одеялом. Оставьте банки в таком положении до полного остывания.

Как приготовить идеальный нежинский салат: лайфхаки

Для более насыщенного вкуса в рецепт можно добавить другие специи, например, кориандр или гвоздику.

Если хочется чего-нибудь поострее, можно увеличить количество молотого перца.

Перед тем как закатывать банки, убедитесь, что в них не осталось воздуха.

Готовый салат храните в прохладном, тёмном месте.

