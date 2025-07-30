Быстрые малосольные огурцы в пакете: рецепт на миллион

Хрустящие, вкусные, идеальные к картошечке и любому мясному блюду — малосольные огурцы становятся хитом летнего сезона. Хочешь посолить их мгновенно и не тратить время на укладку в банку? Есть способ! Как приготовить быстрые малосольные огурцы в пакете — читай рецепт в материале.

Быстрые малосольные огурцы в пакете можно приготовить утром, а уже на ужин кормить домашних этой вкуснятиной. Овощи солятся почти мгновенно — за 4-5 часов. А понадобится только огурцы, специи и обычный полиэтиленовый пакет. Читай рецепт малосольных огурцов и побыстрее на кухню — готовить!

Как приготовить быстрые малосольные огурцы в пакете

Ингредиенты

огурцы свежие — 0.5 кг;

сахар — 0.5 чайной ложки;

соль — 1 чайная ложка;

лимон — 2-3 кружочка;

чеснок — 1-2 зубчика;

укроп и перец горошком — по своему вкусу.

Также тебе понадобится обычный полиэтиленовый пакет, в котором ты будешь солить огурцы.

Способ приготовления быстрых малосольных огурцов в пакете

Возьми полкилограмма свежих огурцов, помой, отрежь у них “макушки” с обеих сторон. Каждый огурец разрежь пополам, а потом еще раз пополам. Сложи дольки в обычный пакет. Мелко нарежь или порви на веточки укроп — его также отправь к огурцам. Вымой лимон и нарежь тоненькими слайсами — понадобится 2-3 кружочка. Добавь пряности: черный перец горошком и чеснок. На полкилограмма огурцов достаточно 1-2 зубчика чеснока. Добавь в пакет пол чайной ложки сахара и чайную ложку соли. Внутри пакета хорошо перемешай огурцы с пряностями, солью и сахаром. Огурцы пустят сок и сразу же начнут солиться в образовавшемся маринаде. Закрытый пакет уложи в любую миску или кастрюльку и поставь в холодильник минимум на 4-5 часов. Если делаешь вечером, за ночь огурчики отлично просолятся.

Теперь можешь пробовать: огурцы получатся не очень соленые, с пикантным привкусом чеснока и укропа, и невероятно аппетитным запахом, от которого рука тянется за огурчиком еще и еще.

Если любишь более соленые огурцы, добавь чуть-чуть больше соли: не одну чайную ложку, а полторы.

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А если тебе интересна видеоинструкция к рецепту, просмотри это видео кулинарной блоггерки:

Готовь хрустящие пикантные огурчики, добавляй к ним свои любимые специи и придумывай собственный рецепт малосольных огурцов в пакете.

Очень быстрые малосольные огурцы в пакете за 15 минут

При необходимости огурцы можно приготовить и через 15 минут. Для этого на 1 кг нужно:

укроп — один пучок;

чеснок — три зубчика;

соль — одна чайная ложка;

перец черный молотый — 0.5 чайной ложки;

другие специи — по вкусу.

Способ приготовления

Огурцы небольшого размера вымой в холодной воде. Обрежь кончики, нарежь вдоль на четыре части. Возьми полиэтиленовый пакет, выложи в него огурцы. Молодой чеснок измельчи ножом или используй чеснокодавку. Положи в пакет. Хорошо промой укроп, измельчи острым ножом и также положи в пакет. Добавь соли и перца. Можешь добавить других любимых специй, например, гвоздики или душистого перца. Завяжи пакет и потруси его. Отправь пакет с огурцами в холодильник на 15 минут.

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