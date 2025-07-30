Швидкі малосольні огірки в пакеті: рецепт на мільйон

Хрумкі, смачні, ідеальні до картопельки та будь-якої м’ясної страви — малосольні огірки стають хітом літнього сезону. Хочеш посолити їх миттєво й не витрачати час на укладання в банку? Є спосіб! Як приготувати швидкі малосольні огірки в пакеті — читай рецепт в матеріалі.

Швидкі малосольні огірки в пакеті можна приготувати зранку, а вже на вечерю годувати домашніх цією смакотою. Овочі соляться майже миттєво — за 4-5 годин. А знадобиться лише: огірки, спеції та звичайний поліетиленовий пакет. Читай рецепт малосольних огірків та хутчіше на кухню — готувати!

Як приготувати швидкі малосольні огірки в пакеті: рецепт

Інгредієнти

огірки свіжі — 0.5 кг;

цукор — 0.5 чайної ложки:

сіль — 1 чайна ложка;

лимон — 2-3 кружальця;

часник — 1-2 зубчики;

кріп та перець горошком — на свій смак.

Також тобі знадобиться звичайний поліетиленовий пакет, в якому ти й будеш солити огірки.

Спосіб приготування швидких малосольних огірків в пакеті

Візьми пів кілограма свіжих огірків, помий, відріж у них “маківки” з обох боків. Кожен огірок розріж навпіл, а потім іще раз навпіл. Склади часточки у звичайний пакет. Дрібно наріж або порви на гілочки кріп — його також відправ до огірків. Вимий лимон і наріж тоненькими слайсами — знадобиться 2-3 кружальця. Додай прянощі: чорний перець горошком та часник. На пів кілограма огірків достатньо 1-2 зубчики часнику. Додай в пакет пів чайної ложки цукру та чайну ложку солі. Всередині пакету добре перемішай огірки з прянощами, сіллю та цукром. Огірки пустять сік й одразу ж почнуть солитися у маринаді, який утворився. Закритий пакет поклади у будь-яку миску чи каструльку та постав в холодильник, мінімум — на 4-5 годин. Якщо робиш ввечері — добре просоляться за ніч.

Тепер можеш куштувати: огірки вийдуть не дуже солоні, з пікантним присмаком часнику та кропу, та неймовірно апетитним запахом, від якого рука тягнеться за огірочком іще, та іще.

Якщо любиш більш солоні огірки, додай трохи більше солі: не одну чайну ложку, а півтори.

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А якщо цікавишся відеоінструкцією до рецепта, переглянь це відео кулінарної блогерки:

Готуй хрумкі пікантні огірки, додавай до них свої улюблені спеції та вигадуй власний рецепт малосольних огірків в пакеті.

Ультрашвидкі малосольні огірки в пакеті за 15 хвилин

За потреби огірки можна приготувати й за 15 хвилин. Для цього на 1 кг потрібно:

кріп — один пучок;

часник — три зубчики;

сіль — одна чайна ложка;

перець чорний мелений — 0.5 чайної ложки;

інші спеції — до смаку.

Спосіб приготування

Огірки невеликого розміру помий у холодній воді. Обріж кінчики, наріж вздовж на чотири частини. Візьми поліетиленовий пакет, виклади в нього огірки. Молодий часник подрібни ножем або використай часникочавку. Поклади у пакет. Добре промий кріп, подрібни гострим ножем і також поклади у пакет. Додай солі та перцю. Можеш додати інших улюблених спецій, наприклад, гвоздики або духмяного перцю. Зав’яжи пакет та потруси його. Відправ пакет з огірками у холодильник на 15 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати мариновані огірки з кетчупом чилі.

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